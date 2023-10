Ozempic e Saxenda podem causar paralisia estomacal, diz estudo

Cientistas comprovaram o risco aumentado de problemas estomacais após o uso de Ozempic e Saxenda, agonistas de GLP-1, para emagrecer

Um estudo feito na Universidade British Columbia, no Canadá, mostra evidências de que o uso de medicamentos da classe dos agonistas de GLP-1, como o Ozempic e Saxenda, pode aumentar o risco de gastroparesia, quadro conhecido como paralisia estomacal. Os remédios indicados para o controle da diabetes tipo 2 se popularizaram com o uso off label para a perda de peso.

A descoberta foi publicada nessa quinta-feira (5/10), no Journal of the American Medical Association (Jama). Os pesquisadores também constataram o risco aumentado de pancreatite e obstrução do intestino, duas situações presentes na bula dos fármacos.

A gastroparesia é uma doença gástrica que afeta o movimento espontâneo dos músculos do estômago responsáveis por empurrar os alimentos no trato digestivo. A condição faz com que a comida passe tempo demais no estômago, sem seguir para o intestino. O quadro pode ser causado por outros problemas médicos, como a diabetes.

No novo estudo, os pesquisadores analisaram informações de 16 milhões de pacientes dos Estados Unidos registrados entre 2006 e 2020 no banco de dados PharMetrics Plus.

Eles queriam comparar os registros médicos de pessoas que receberam prescrição para uso de algum dos dois medicamentos da classe dos agonistas de GLP-1 – semaglutida ou liraglutida – com os de indivíduos que tomavam bulpopriona-naltexone, outro tipo de medicamento para emagrecer. O objetivo era descobrir a incidência de problemas estomacais, incluindo pancreatite, doença biliar, paralisia estomacal e obstrução da bexiga.

As pessoas que usavam os remédios da classe dos agonistas de GLP-1 apresentaram um risco nove vezes maior de desenvolver pancreatite em comparação com as que tomavam bulpopriona-naltexone. As chances de ter obstrução do intestino foram quatro vezes maiores; e as de ter paralisia estomacal foram três vezes maiores. Já o risco de doença biliar foi estatisticamente insignificante.

“O fato de termos descoberto que as drogas aumentam o risco de gastroparesia (paralisia estomacal) em pacientes que usam esses remédios para perda de peso vai ao encontro do que essas pessoas vêm experimentando”, afirma co-autor do estudo Mahyar Etminana.