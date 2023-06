OVOS/CEPEA: Valores dos ovos encerram maio em alta

Cepea, 5/06/2023 – Contrariando o movimento usual do mercado atacadista para o período, os preços dos ovos fecharam o mês de maio em alta. Segundo colaboradores do Cepea, na última semana do mês, as vendas se desaqueceram, mesmo assim, a demanda seguiu ajustada à oferta, que está baixa há meses. Em Bastos (SP), a caixa com 30 dúzias de ovos brancos tipo extra teve média de R$ 190,60 em maio, alta de 4,4% em relação à do mês anterior e expressivos 32% acima da média de maio/22. Para os ovos vermelhos, os valores subiram 4,3% no comparativo mensal e 35% no anual, com a média de maio/23 a R$ 219,33/cx. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado