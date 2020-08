OVOS/CEPEA: Preços recuam pelo 3º mês consecutivo

.

Cepea, 03/08/20 – Mesmo com a leve valorização na última semana de julho, os preços dos ovos caíram na média do mês, acumulando três períodos consecutivos de recuos, segundo dados do Cepea. A pandemia de covid-19 e seus impactos no poder de compra da população têm gradativamente reduzido a liquidez do produto nas principais regiões consumidoras, pressionando as cotações. Com a demanda desaquecida, os descartes das poedeiras mais velhas devem ser antecipados, de acordo com colaboradores do Cepea, em uma tentativa de diminuir a oferta de ovos e impulsionar os preços, uma vez que as margens do setor têm estado muito estreitas, devido aos elevados patamares dos preços dos principais insumos consumidos na atividade, milho e farelo de soja. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br