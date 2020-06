OVOS/CEPEA: Preços dos ovos recuam e frustram expectativas de agentes do setor

.

Cepea, 15/6/2020 – Depois de registrarem altos patamares no início de junho, os preços dos ovos voltaram a cair nos últimos dias nas principais regiões de comercialização. Segundo colaboradores do Cepea, esse movimento frustrou agentes do setor, que esperavam manutenção dos valores negociados, fundamentados na menor oferta neste mês, diante das temperaturas mais baixas. No geral, agentes indicam que a liquidez diminuiu nos últimos dias, o que, por sua vez, pode estar atrelado justamente aos elevados valores da proteína. A movimentação no mercado de ovos foi na contramão dos mercados das demais proteínas de origem animal, uma vez que as carnes bovina, suína e de frango se valorizaram na última semana. Colaboradores do Cepea relatam que recebimento dos salários e da parcela do auxílio emergencial do governo federal e a retomada parcial de algumas atividades econômicas impulsionaram as vendas de carne nos últimos dias. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br