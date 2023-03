OVOS/CEPEA: Preços atingem recorde real em fevereiro

Cepea, 06/03/2023 – As fortes altas acumuladas nas três primeiras semanas de fevereiro elevaram significativamente os preços médios mensais dos ovos, que atingiram recordes reais em todas as praças acompanhadas pelo Cepea. De acordo com colaboradores, esse cenário altista é resultado da menor disponibilidade do produto, que, por sua vez, tem sido influenciada pelos elevados custos de produção nos últimos anos, o que desestimulou a produção. Além disso, a procura pela proteína também cresceu, impulsionada pelo período de Quaresma. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

