OVOS/CEPEA: Poder de compra se eleva em dezembro

Cepea, 23/12/2019 – O mês de dezembro é caracterizado pelas menores vendas de ovos, devido ao período de férias escolares e festividades de final de ano, quando consumidores compram proteínas típicas da época. Em 2019, porém, os elevados patamares de preços das principais carnes consumidas no Brasil (bovina, suína e de frango) favoreceram a comercialização de ovos. Em todas as regiões acompanhas pelo Cepea, as cotações atingiram a maior média nominal para o mês de toda a série histórica, iniciada em 2013. Além disso, esses aumentos têm corroborado para o poder de compra do avicultor. Após os consecutivos aumentos ocorridos no final de novembro e início de dezembro, por conta dos preços das carnes, as cotações dos ovos seguiram praticamente estáveis no começo da segunda quinzena desse mês. No mercado de milho, a oferta restrita e a demanda aquecida, principalmente por conta da suinocultura e avicultura, têm elevado os valores do cereal. A atividade pecuária também tem influenciado as cotações do farelo de soja. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br