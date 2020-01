OVOS/CEPEA: Médias nominais são as maiores para o mês desde 2013

Cepea, 27/1/2020 – Na média parcial deste mês (até o dia 24), os preços dos ovos brancos e dos vermelhos atingiram os maiores patamares nominais para um mês de janeiro. Diferentemente do esperado para o período, as cotações da proteína seguem com forte tendência de alta. Segundo agentes do setor consultados pelo Cepea, esse cenário está atrelado ao aumento dos descartes de poedeiras mais velhas no início do mês, o que reduziu a oferta de ovos na maioria das regiões produtoras. Em Bastos (SP), o preço do ovo branco tipo extra teve média de R$ 77,53/caixa de 30 dúzias na parcial de janeiro, alta de 37,7% frente à do mesmo mês de 2019 e, ainda, a maior média nominal para janeiro na série histórica do Cepea, iniciada em 2013. Para o produto vermelho, a alta foi de 29,4%, na mesma comparação, para a média de R$ 87,73/cx neste mês, também recorde nominal. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br