OVOS/CEPEA: Frustrando expectativas de agentes, preços seguem estáveis

Cepea, 14/12/2020 – Os preços dos ovos seguem estáveis em todas as regiões acompanhadas pelo Cepea neste início de dezembro, não correspondendo às expectativas dos agentes de valorização da proteína. Isso porque a proximidade do fim do ano vem enfraquecendo a demanda pelo produto, limitando a liquidez e, consequentemente, as altas nas cotações. Apesar da estabilidade dos valores, muitas vendas, pincipalmente de ovos menores, cuja oferta é maior, têm sido realizadas com descontos. PRODUÇÃO EM 2020 – A produção de ovos esteve elevada nos nove primeiros meses de 2020, dificultando aumentos nas cotações e, inclusive, corroborando os fortes recuos em determinados períodos. De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia) divulgados nessa quinta-feira, 10, o recorde da produção brasileira ocorreu em julho, quando foram produzidas 273,93 milhões de dúzias. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br