OVOS/CEPEA: Demanda enfraquecida pressiona valores

Cepea, 29/11/2021 – Com o período de fim de mês e a retração ainda mais significativa da demanda, os preços dos ovos seguiram em leve tendência de queda nos últimos dias na maioria das regiões acompanhadas pelo Cepea. As negociações lentas e a pressão exercida pelos altos estoques têm levado vendedores a conceder descontos, com o objetivo de garantir o escoamento do produto. Em Santa Maria de Jetibá (ES), o ovo branco tipo extra foi cotado na média de R$ 108,78/caixa com 30 dúzias na quinta-feira, 25, recuo de 0,8% em sete dias. Para o produto vermelho vendido na mesma região, a queda foi de 1,7% no período, para R$ 117,77/cx no dia 25. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)