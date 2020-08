OVOS/CEPEA: Com valorização de insumos, poder de compra de avicultor recua pelo 5º mês

.

Cepea, 17/8/2020 – O poder de compra do avicultor de postura segue em queda neste mês, apesar da ligeira valorização dos ovos na primeira semana de agosto. Isso porque as cotações dos principais insumos consumidos na atividade, milho e farelo de soja, estão em patamares bastante elevados, aumentando a relação de troca entre ovos e esses produtos. Vale lembrar que este é o quinto mês consecutivo de queda no poder de compra do avicultor (recuos mensais vêm sendo registrados desde abril). Segundo colaboradores do Cepea, esse cenário tem preocupado avicultores, que já reportam dificuldades em obter margens positivas. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br