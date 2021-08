OVOS/CEPEA: Com baixa oferta e procura firme, preços seguem em alta

Cepea, 9/8/2021 – Os preços dos ovos comerciais, que encerrarem julho em alta, vêm registrando novos aumentos neste início de agosto. Isso porque, de acordo com colaboradores do Cepea, o clima frio limita a produção das poedeiras, o que tem controlado a disponibilidade de ovos no mercado. Já a demanda pelo produto está aquecida, favorecida pelo recebimento dos salários neste período do mês, o que movimentou as vendas e impulsionou as cotações nos últimos dias. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)