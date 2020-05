OVOS/CEPEA: Baixa oferta no mercado interno eleva cotações

.

Cepea, 18/05/2020 – A oferta de ovos continua reduzida no mercado brasileiro, cenário que tem elevado as cotações. Segundo colaboradores do Cepea, em março e em abril, a demanda foi tão superior à disponibilidade que muitos produtores optaram por adiar os descartes das poedeiras mais velhas. Com o início de maio, a programação foi retomada, diminuindo a produção de ovos e favorecendo o aumento dos preços. Outro fator que tem contribuído para o controle da oferta tem sido as temperaturas mais baixas nas principais regiões produtoras, visto que o clima frio diminui o ritmo de produção das poedeiras. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br