Ovelhas invadem estufa, comem quase 300 quilos de maconha e saltam como cabras

Um rebanho de ovelhas surpreendeu os donos de uma fazenda na Grécia ao ter uma refeição inusitada na última semana. É que, fugindo de uma tempestade, os animais acabaram invadindo uma estufa de maconha medicinal e consumiram cerca de 270 kg da planta psicoativa.

O proprietário da fazenda relatou que percebeu que havia algo errado por causa do comportamento das ovelhas. Segundo ele, os animais começaram a saltar mais alto do que as cabras do local após o consumo de maconha.

Quando tudo aconteceu, as ovelhas fugiam da tempestade Daniel, que atingiu partes do Mediterrâneo central e oriental, causando inundações extremas na Líbia, Bulgária e Grécia, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial.

Ainda de acordo com o dono da fazenda, o prejuízo causado pelo acidente com as ovelhas foi enorme. “Não sei se é para rir ou chorar. Temos o calor, perdemos muita produção. Temos as inundações, perdemos o resto. E o melhor: depois de tudo isso, um rebanho de ovelhas, que entrou nas instalações e começou a comer o que restava”, disse à revista Newsweek.

O uso de cannabis para fins medicinais é legalizado na Grécia desde 2017. Em 2023, o país inaugurou a primeira fábrica de produção de cannabis medicinal.