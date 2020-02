Ouvidoria do Poder Judiciário do Espírito Santo publica relatório e soma 1432 registros no último ano

A Ouvidoria do Poder Judiciário Estadual realizou, no último ano, 1432 registros de atendimento. Apenas no último trimestre de 2019, foram feitos 338 registros, entre sugestões, elogios, pedidos de informações e reclamações diversas. Após análise do desembargador ouvidor, os registros foram encaminhados aos setores competentes para ciência e prestação de informações acerca das questões apontadas.

De acordo com o Relatório da Ouvidoria referente ao quarto trimestre de 2019, apresentado pelo desembargador ouvidor Ewerton Schwab Pinto Júnior, e aprovado pelo Tribunal Pleno em sessão realizada na última quinta-feira (06): 96,4% dos registros foram originados de contatos feitos por e-mail ou formulário eletrônico, 2,1% em atendimentos pessoais, 0,9% por telefone e 0,6% foram registros originados de cartas.

Além dos registros, a Ouvidoria também recebeu inúmeros telefonemas, e-mails e correspondências sobre a estrutura e funcionamento do Poder Judiciário Estadual (PJES), fornecimento de endereços e telefones dos Fóruns e Varas e informações junto ao portal do PJES. Se considerados todos os acionamentos, o número de e-mails recebidos sobe para 4.636, nos últimos três meses de 2019. E este foi o canal mais utilizado pelos usuários.

A Ouvidoria Judiciária tem sido um importante canal de comunicação à disposição dos jurisdicionados, prestando relevante serviço como órgão auxiliar no encaminhamento e solução dos problemas relacionados ao Poder Judiciário Estadual, bem como nas sugestões de medidas para otimizar os serviços da instituição.

Criada pela Resolução nº 11/99, de novembro de 1999, a Ouvidoria atua como um canal de comunicação entre a sociedade e o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, e suas atribuições estão de acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução nº 103/2010, do Conselho Nacional de Justiça.

A Ouvidoria é, ainda, responsável pelo SIC (Serviço de Informação ao Cidadão) que fornece informações requeridas com base na Lei de Acesso à Informação.

Serviço Atendimento da Ouvidoria: Horário: de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h: Formulário eletrônico disponível no site do tjes Telefone: 0800 970 2442 Atendimento pessoal: Os interessados podem se dirigir à Ouvidoria Judiciária, que funciona no Térreo do prédio da Corregedoria-Geral da Justiça. Endereço: Avenida João Baptista Parra, nº 320, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29050-375

Vitória, 11 de fevereiro de 2020

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Elza Silva | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br