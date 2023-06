Ouvidora da Ouvidoria da Mulher do TJES participa de 35ª Reunião do Coleouv no auditório do TRT

A desembargadora Rachel Durão Correia Lima, ouvidora da Ouvidoria da Mulher do TJES, participou, nos dias 05, 06 e 07 de junho, da 35ª Reunião do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho (Coleuv), realizada no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (ES), em Vitória.

A 35ª Reunião do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho (Coleouv) teve início na última segunda-feira (5), no auditório do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (ES). A presidente do Tribunal, desembargadora Daniele Corrêa Santa Catarina, e o presidente do Coleouv e ouvidor do TRT-4 (RS), desembargador Clóvis Fernando Schuch Santos, anfitriões do encontro, receberam os participantes, entre eles, a ouvidora nacional da Mulher pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Maria Helena Mallmann.

A desembargadora Rachel Durão Correia Lima compôs a mesa de abertura, com o ouvidor e o vice-ouvidor do TRT-17, desembargadores Mário Ribeiro Cantarino Neto e Marcello Maciel Mancilha, respectivamente; a secretária especial de Políticas para Mulheres do Governo do Estado do Espírito Santo, Jacqueline Moraes; a ouvidora do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), juíza Isabella Rossi Naumann Chaves; e a vice-presidente da OAB-ES e presidente da Comissão da Mulher Advogada, Anabela Galvão.

Durante o evento, a ministra do TST Maria Helena Mallmann apresentou o tema “Histórico da Mulher na Justiça do Trabalho”.

“Violência de Gênero: rompendo o Pacto de Silêncio” foi o tema da palestra ministrada pela professora Elda Bussinguer, doutora em Bioética pela Universidade de Brasília (Unb), mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV) e livre docente pela Universidade do Rio de Janeiro (UniRio). Ressaltando a importância de abordar o assunto, falou sobre a falta de confiança nas instituições e as dificuldades que as mulheres encontram para denunciar casos de assédio.

Ainda durante o evento, a ouvidora da mulher do TJES foi convidada a participar da instalação da Ouvidoria da Mulher do TRT-17. A desembargadora presidente, Daniele Santa Catarina, assinou o ato de instalação, ao lado da ouvidora nacional da Mulher e das ouvidoras do TJ-ES e do TRE-ES.

Vitória, 07 de junho de 2023

