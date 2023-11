Ouvidora da Mulher do Tribunal de Justiça participa do II Encontro do Cojum

A ouvidora da mulher do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargadora Rachel Durão Correa Lima está em Florianópolis-SC, participando do II Encontro do Colégio de Ouvidorias Judiciais das Mulheres (Cojum) , realizado de 22 a 24 de novembro.

O evento acontece na sede do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) e reúne ouvidoras dos tribunais do país, magistrados, servidores e autoridades, para discutir os desafios e as perspectivas das ouvidorias judiciais no enfrentamento à violência contra as mulheres.

Segundo publicação oficial do evento, o objetivo fundamental é proporcionar a melhoria no atendimento das manifestações decorrentes de violência contra a mulher. “Para tanto, as palestras visam trazer o que há de mais seguro no âmbito teórico e cuja eficácia tem-se comprovado em aplicações reais exitosas”.

O encontro também servirá para o debate, a troca de experiências dos participantes e a padronização dos procedimentos. Confiamos que contribuirão para o aperfeiçoamento da atuação das ouvidorias e, sobretudo, beneficiarão a sociedade”.

A desembargadora Tânia Regina Silva Reckziegel, presidente do Colégio de Ouvidorias das Mulheres, participou da mesa de abertura do evento, que contou ainda com a palestra de Adriana Gottardi, vice-presidente das Categorias de Base da Chapecoense: Mulheres desafiam e contagiam na gestão do futebol.

As atividades tiveram continuidade nesta quinta-feira (23/11), com mais um ciclo de palestras, e serão concluídas amanhã (24/11), com a palestra “Enfrentamento da violência contra a mulher”, além de apresentações e a leitura da Carta de Florianópolis, com as principais conclusões do Encontro.

Vitória, 23 de novembro de 2023

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Maira Ferreira | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES