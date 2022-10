Ouvidora da Mulher do TJES recebe visita da procuradora-geral de justiça e da ouvidora do MPES

Visita institucional à ouvidoria foi realizada na última segunda-feira, 17.

A ouvidora da mulher do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargadora Rachel Durão Correia Lima, recebeu nesta segunda-feira (17/10) a visita institucional da procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), Luciana Andrade, e da Ouvidora da Mulher do MPES, Sidia Nara Ofranti Ronch.

A reunião promoveu intercâmbio de informações e troca de experiências para o aperfeiçoamento do atendimento às cidadãs nesse importante canal especializado no atendimento de demandas relativas à violência contra a mulher. Também participou da visita a promotora de Justiça e assessora do gabinete da procuradora-geral de Justiça, Cláudia Garcia.

Ainda durante a visita, a ouvidora do TJES recebeu o convite, que estende a todas as desembargadoras e juízas do PJES, para a roda de conversa “Dia Rosa”, que será realizada na próxima sexta-feira (21/10), às 15h, no auditório da PGJ.

Vitória, 18 de setembro de 2022

