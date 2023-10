Outubro Rosa: Campanha “Scarf Me” dá lenços para mulheres com câncer

Reprodução/Divulgação Campanha Scarf Me distribui lenços para mulheres com câncer





Neste mês do Outubro Rosa, para reforçar a importância da luta contra o câncer de mama e inspirar aqueles que enfrentam a doença, a Rise Agência de Growth MKT, em parceira com a marca Americas Oncologia, distribui lenços para ajudar mulheres que lutam contra o cãncer.

A iniciativa conta com a parceria da Scarf Me, que cedeu gentilmente lenços da coleção Benevolência. No Google, Instagram e Facebook as peças começaram a ser veiculadas também em outubro, e tem como meta atingir aproximadamente 300 mil pessoas em todo o Brasil. Além disso, as ações offline contam com anúncios em relógios de rua em São Paulo e Campinas, bem como em painéis de LED no Rio de Janeiro e Recife. O impacto estimado é de mais de 47 mil pessoas.

O fotógrafo Chico Audi foi eleito para liderar essa missão, com seu papel fundamental de retratar histórias de vida e empoderamento das pacientes através de suas lentes. O slogan, ‘Contra o câncer de mama, a gente reVida’, representa o movimento reVIDA, mais do que uma iniciativa, é uma demonstração de solidariedade, força e esperança, reafirmando que juntos podemos vencer o câncer.





Caso sinta algum dos sintomas do câncer de mama, consulte um médico ou algum profissional da área.

Fonte: Mulher