OUTRO CASO | Suspeito de estuprar e engravidar menina de 11 anos é preso no ES

A batida, segundo o Corpo de Bombeiros, envolveu um Ônix e um Mustang GT na ES 248, na via que liga Linhares a Colatina

Um acidente envolvendo um Ônix e um Mustang GT deixou uma pessoa morta e outra ferida, na noite da última quinta-feira (27), na Rodovia ES 248, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para realizar o resgate por volta das 20 horas. Segundo o registro da ocorrência, o veículo de luxo, Mustang GT, teria se chocado contra um Ônix e em seguida pegado fogo.

Os militares chegaram ao local, combateram as chamas e identificaram uma das vítimas, que seria o condutor do Ônix. O homem faleceu no momento do acidente.

Uma mulher, que era ocupante do mesmo veículo, ficou ferida e foi socorrida a uma unidade de saúde. Já as as possíveis vítimas do Mustang não foram localizadas, segundo o Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo nota da corporação, a equipe fez uma extensa varredura no local, que era de mata, durante a noite, para tentar identificar se algum ocupante do Mustang poderia ter sido projetado para o matagal, mas ninguém foi encontrado.

O caso foi deixado aos cuidados da Polícia Civil, para o recolhimento do corpo do motorista que morreu.