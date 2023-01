Outback promove ação com ONG para pessoas com doenças graves

Reprodução: iG Minas Gerais Cebola do Outback

Durante o enfrentamento de uma doença grave, os pacientes podem se beneficiar de ações que ajudem a trazer esperança e momentos de alegria para o tratamento. Pensando nisso, o Outback se une pela quinta vez com a instituição Make-A-Wish Brasil para promover a 16ª edição do Bloomin’ Day, dia em que toda a venda líquida da famosa cebola gigante e dourada do restaurante é revertida para ajudar a realizar sonhos de crianças e adolescentes com doenças graves.

Neste 26 de janeiro, quinta-feira, ao adquirir uma Bloomin’ Onion nas unidades físicas do restaurante de temática australiana ou a Bloom’ Petals pelo delivery, o consumidor pode colaborar para essa causa e ajudar a transformar os sonhos dos pequenos em realidade.

“Essa edição é ainda mais especial para nós, já que representa um marco de cinco anos de parceria com a Make-A-Wish Brasil. Olhando para trás, vemos quantos sonhos já realizamos e quantos ainda queremos proporcionar. Nós somos uma empresa que está presente na vida dos consumidores em momentos de celebração e alegria e poder trazer isso também para crianças e adolescentes que estão passando por uma batalha pessoal é gratificante”, comenta Pierre Berenstein, presidente da Bloomin’ Brands, holding que detém as marcas Outback, Abbracio e Aussie Grill no Brasil.

A parceria entre o restaurante e a organização sem fins lucrativos teve início em 2017 e contabiliza 152 sonhos realizados de crianças e adolescentes que estão passando por uma doença grave.

“Para nós, é uma honra contar com um parceiro tão alinhado aos nossos valores como o Outback Brasil. As pessoas que comprarem a Bloomin’ Onion ou a Bloom Petals apoiarão a realização de sonhos, iluminando a esperança e proporcionando às nossas crianças e adolescentes uma fonte de alegria para continuarem lutando por dias melhores”, avalia a diretora-executiva da Make-A-Wish Brasil, Thais Bernardini.

Também é possível adiantar a doação ao comprar um vale-presente especial feito para o Bloomin’ Day, no valor de R$ 50 ou mais, através da página de compras de giftcard no site do Outback – toda essa renda também será revertida para a instituição, além de ser uma forma de presentear alguém próximo e convidá-lo a participar dessa causa tão importante no dia 26 de janeiro.

