Ousada! Kelly Key revela que transava até em ônibus com marido

Em um vídeo publicado em seu canal do Youtube , Kelly Key apareceu ao lado do seu marido, Mico Freitas, para revelar para seus fãs algumas intimidades do casal. A cantora que no começo do relacionamento, eles faziam sexo até no banheiro do ônibus e que passaram pela crise dos sete anos de casamento.

arrow-options Reprodução/Instagram Kelly Key e Mico Freitas





“Início de relacionamento tem cheiro de sexo. A gente transa em qualquer lugar. Ligava o ônibus e a gente já estava no banheiro. Lembra disso, amor? Hoje, pelo amor de Deus, banheiro químico tem cheiro ruim. Antes, qualquer lugar era lugar. Eu me arrumava para o show, ele tirava minha roupa e eu tinha de me arrumar de novo e era feliz”, disse Kelly Key em resposta a pergunta de uma fã que falou que seu namorado só pensa em sexo.

Outra seguidora disse que está passando por uma crise no seu casamento de sete anos e Kelly Key contou que passou por algo parecido no mesmo período. “Aos sete anos, a gente viveu uma crise pesadíssima. Se você passa a crise dos sete, você vai continuar casado por muito mais tempo. Senão, essa crise é decisiva. Posso enumerar vários relacionamentos que chegando nos sete anos dão uma ‘ensebada’. É um momento ‘nem lá nem cá’. As pessoas estão em fases decisivas profissionalmente falando e isso dá uma desandada porque você não sabe a que se dedicar”, argumentou.