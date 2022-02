Otaviano Costa é cobrado na Justiça por conta de água de R$ 500 mil

Reprodução/Instagram Otaviano Costa deve para a Cedae

Otaviano Costa e a Cedae, Companhia Estadual de Águas e Esgoto, seguem brigando na Justiça. O motivo é a cobrança na tarifa de fornecimento de água na casa do artista, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a empresa entrou com ação na Justiça contra ele.

Na segunda-feira (31), a empresa entrou na 6ª Vara Cível da Barra da Tijuca, pedindo para ter acesso à casa do apresentador para perícia técnica no hidrômetro, aparelho que mede o consumo de água. Para justificar, a empresa alega que Otaviano deve R$ 488.690,93 de maio de 2007 a janeiro deste ano.

Mas segundo o colunista, o processo é antigo. Em 2017, a ação ajuizada pelo apresentador condenou a Cedae a fazer novos cálculos nas contas cobradas a Otaviano. No total, a empresa deveria deduzir valores depositados judicialmente e restituir o excedente pago pelo consumidor.

No novo processo, representantes da Cedae alegam que, com a perícia, querem evitar o ajuizamento de uma ação de cobrança e tirar dúvidas da medição de consumo, verificando se o hidrômetro está corretamente instalado.