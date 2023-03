OSES faz apresentação especial apenas com obras de compositoras mulheres

A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) apresenta, no próximo dia 09, um panorama da criação feminina ao longo da história da música clássica. O concerto acontece no palco do Teatro Glória, no Centro de Vitória, a partir das 20 horas. Com um repertório que reúne apenas obras de compositoras mulheres, o espetáculo terá como solistas a oboísta Nathália Maria e a harpista Maíni Moreno – ambas musicistas da orquestra.

Os ingressos custam R$ 20 (inteira), R$ 12 (conveniado) e R$ 10 (meia-entrada e cliente com credencial do Sesc), e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Glória ou on-line AQUI.

Entre as compositoras apresentadas, estão a francesa Cécile Chaminade e a inglesa Ethel Smyth, que foi a primeira mulher a ter o trabalho dela apresentado no Metropolitan Opera House, em Nova York. Ethel Smyth também integrou o movimento de sufrágio feminino para o qual compôs a “Marcha das Mulheres”, que se tornou um hino do movimento sufragista na Inglaterra.

O concerto traz ainda obras da alemã Emilie Mayer (1812-1883) e da americana Florence Price (1887-1953), esta que foi considerada a primeira compositora afro-americana a ganhar status nacional. Nascida em Little Rock, Arkansas, em 1887, Florence Price ganhou o primeiro prêmio no Concurso Wanamaker, com a “Sinfonia em Mi menor”, tornando-se a primeira compositora de ascendência africana a ter uma obra sinfônica executada por uma grande orquestra sinfônica nacional.

Além disso, as solistas da noite farão uma homenagem à pianista e compositora alemã Clara Schumann, cujo talento era comparado ao de Franz Liszt e Arthur Rubinstein. “É uma grande honra poder tocar essa peça tão linda. Tenho formação em flauta transversal e há cerca de alguns anos migrei pro oboé, ou seja, alguns repertórios e compositores têm sido uma grande descoberta para meu instrumento, Clara Schumann é uma delas”, afirmou Nathália Maria, atual oboísta da Oses.

“Um adendo muito importante é o fato de Clara Schumann ter tido a mesma formação que seu marido, recebendo até certo prestígio na época por ser virtuose. Porém, Robert Schumann acabou obtendo mais destaque ao longo dos anos. O apagamento feminino é geracional e sistêmico”, completou a musicista Nathália Maria.

Neste concerto especial dedicado ao Dia Internacional das Mulheres, o público vai poder conhecer o legado de cinco compositoras, bem como um panorama da identidade feminina na música de concerto. Serão apresentadas obras que trazem a memória de um contexto artístico e social.

2023 | PRÉ-TEMPORADA: Especial Compositoras

Repertório:

“Overture in D”, Emilie Mayer

“The Wreckers (Overture)”, Ethel Smyth

“Thumbnail Sketches of a Day in the Life of a Washerwoman”, Florence Price

“Romance Op. 22 n.º 3”, Clara Schumann

“Suite Callirhoë”, Cécile Chaminade

Serviço:

Quinta Clássica: Especial Compositoras

Data: 09/03 (Quinta-feira)

Horário: 20 horas

Local: Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória) – Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro de Vitória

Solistas: Nathália Maria (oboé) e Maíni Moreno (harpa)

Regência: Helder Trefzger, maestro

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) | R$ 12,00 (conveniado) | R$ 10,00 (meia-entrada e cliente com credencial do Sesc)

Informações sobre os ingressos: (27) 3232-4750.

Compre seu ingresso online: https://lets.events/e/concerto-sinfonico-especial-2/

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secult

Tiago Zanoli / Danilo Ferraz / Erika Piskac / Juliana Nobre

(27) 3636-7111 / 99753-7583 / 99902-1627

[email protected] / [email protected]

Fonte: Governo ES