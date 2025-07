Oscar Piastri brilha sob chuva e vence o GP da Bélgica; Bortoleto pontua em 9º

O australiano Oscar Piastri protagonizou um domingo impecável sob chuva em Spa-Francorchamps e faturou o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, consolidando sua fase como um dos principais nomes da temporada 2025. Largando da segunda posição, Piastri superou seu companheiro de equipe, Lando Norris, logo na primeira volta e manteve o controle absoluto da corrida até a bandeirada final, garantindo sua sexta vitória no ano e a oitava na carreira.

Largada estratégica e domínio de Piastri

Mesmo com o traçado molhado e a visibilidade prejudicada, o piloto da McLaren partiu de maneira agressiva e rapidamente assumiu a dianteira. Lando Norris, que largou na pole, não conseguiu segurar o ritmo do australiano e terminou a prova na segunda colocação, garantindo uma dobradinha para a equipe britânica. A atuação da McLaren foi destaque, exibindo ótima performance mesmo diante das variáveis climáticas.

Leclerc segura Verstappen e completa o pódio

Charles Leclerc, da Ferrari, largou bem e resistiu aos constantes ataques de Max Verstappen, da Red Bull, durante boa parte da prova. O monegasco soube administrar a pressão e cruzou a linha de chegada em terceiro, conquistando mais um pódio na temporada 2025. Verstappen, mesmo com investidas ousadas, terminou em quarto.

Top 10 do GP da Bélgica – 2025

Posição Piloto Equipe 1 Oscar Piastri McLaren/Mercedes 2 Lando Norris McLaren/Mercedes 3 Charles Leclerc Ferrari 4 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 5 George Russell Mercedes 6 Alexander Albon Williams/Mercedes 7 Lewis Hamilton Ferrari 8 Liam Lawson Racing Bulls/Honda RBPT 9 Gabriel Bortoleto Sauber/Ferrari 10 Pierre Gasly Alpine/Renault

Destaques e incidentes

Além do domínio da McLaren, destaque para Gabriel Bortoleto, que somou pontos importantes ao terminar em nono com a Sauber. A chuva e as difíceis condições de pista resultaram em poucas ultrapassagens, mas também em boas demonstrações de habilidade.

Lewis Hamilton, agora pilotando pela Ferrari, terminou em sétimo, enquanto nomes como Liam Lawson e Pierre Gasly garantiram posições valiosas entre os dez primeiros. Entre os abandonos e azares, pilotos como Fernando Alonso e Carlos Sainz ficaram para trás, longe do Top 10.

Próximos passos

Com a vitória, Piastri se consolida cada vez mais como candidato ao título de 2025, enquanto a McLaren mostra força na luta pelo campeonato de construtores. A temporada segue acirrada e reserva grandes emoções para as próximas etapas do calendário da Fórmula 1.

A chuva, o desafio de Spa e a ousadia de um jovem talento: Oscar Piastri saiu fortalecido do GP da Bélgica, prometendo ainda mais disputas ao longo do ano.

