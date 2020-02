Oscar: “Democracia em vertigem é uma carta de amor ao Brasil”, diz Petra Costa

No tapete vermelho da cerimônia do Oscar 2020, Petra Costa foi entrevistada por Hugo Gloss e Carol Ribeiro, correspondentes da transmissão da TNT no Dolby Theater, em Los Angeles. Indicada na categoria de melhor documentário com seu ” Democracia em Vertigem “, Petra trocou algumas palavras com a dupla.

“O documentário é uma carta de amor ao Brasil”, disse Petra Costa prestes a entrar na cerimônia do Oscar 2020 .

De vermelho e cheia de atitude, Petra Costa lembrou a importância do voto do povo brasileiro.”Eu não aguento mamais as pessoas falando que política é tudo igual. O voto é muito importante.”

Ela ainda lembrou da gravação de uma cena do seu projeto indicado ao Oscar 2020 . “Foi muito triste na primeira manifestação que eu cobri ver aquele pontinho de fascismo crescendo no meu país, o país que eu escolhi”, disse Petra Costa