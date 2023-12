Foto: Reprodução Oscar 2024: confira alguns filmes que devem ser indicados para a premiação

Embora apenas alguns meses separem os cinéfilos da vitória de “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”, especialistas e fãs já estão totalmente envolvidos na corrida pelo Oscar 2024. A 96ª edição do Oscar acontecerá em 10 de março de 2024, no Dolby Theatre, em Los Angeles, na Califórnia .

Os filmes inscritos devem ter sido lançados nos cinemas em seus respectivos países entre 1º de dezembro de 2022 e 31 de outubro de 2023. A cerimônia de premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas – ou simplesmente The Academy – é uma ocasião essencial no calendário do cinema, tanto pela cobiçada estatueta dourada como pelos momentos especiais que surpreendem e emocionam todos os anos.

Alguns ainda estão entusiasmados com o discurso de Ke Huy Quan no Oscar de 2023 ou em êxtase com o prêmio de Melhor Ator para Brendan Fraser, entre tantos outros acontecimentos marcantes da última cerimônia. Mas qual filme conseguirá repetir a vitória esmagadora de “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”, de Daniel Kwan, Daniel Scheinert? É claro que cineastas como Martin Scorsese (“Assassinos da Lua das Flores”) e Christopher Nolan (“Oppenheimer”) estão dispostos a vencer em várias categorias no Oscar de 2024.

Os possíveis indicados já estão sendo vistos em festivais e salas de cinema, e serão anunciados oficialmente em 23 de janeiro de 2024. Aqui estão 10 dos filmes favoritos para indicações ao prêmio máximo do cinema mundial, embora se saiba que a corrida é longa e cheia de surpresas. Mesmo assim, esses títulos assinados por grandes diretores ou projetos que já tiveram muito apoio em Hollywood soam fortes para ocupar as indicações em várias categorias.

1. “Assassinos da Lua das Flores”, de Martin Scorsese

O aclamado Festival de Cinema de Cannes, que acontece todos os anos na cidade francesa homônima, foi o local dos primeiros aplausos para ‘Killers of the Moon’, novo filme de Martin Scorsese com Leonardo DiCaprio e Robert de Niro. Com maior ou menor fortuna, o diretor marca sempre presença no Oscar graças ao peso indiscutível do seu nome, mas também aos seus fabulosos filmes. Este novo projeto é produzido pela Paramount e distribuído internacionalmente pela Apple, podendo levá-lo ao topo do Oscar de 2024.

2. “Oppenheimer”, de Christopher Nolan

O novo filme de Christopher Nolan certamente terá seu lugar entre os indicados ao Oscar de 2024. O cineasta é uma figura de peso responsável por uma cinebiografia (sempre atraente para prêmios) e com um elenco repleto de estrelas: portanto as possibilidades são grandes. Oppenheimer conta a história do físico americano J. Robert Oppenheimer, líder do Projeto Manhattan, que realizou a invenção da bomba atômica. O elenco é liderado por Cillian Murphy como protagonista, acompanhado por Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh e mais.

3. “Barbie”, de Greta Gerwig

Barbie conquistou as bilheterias em 2023 e, talvez, conquiste o Oscar em 2024. Os recordes de bilheteria não necessariamente o aproximam da premiação, mas a indicação para seu roteiro, assinado por Gerwig e Noah Baumbach, é muito ambiciosa. O filme mergulha no mundo da Barbie, em todas as suas versões e vertentes: um mundo cheio de cor, música e alegria, mas onde a protagonista, Margot Robbie, quer buscar algo além das fronteiras deste paraíso. Vale destacar também a atuação definitiva e hilariante de Ryan Gosling como Ken, que torna “quase certo” que o ator será indicado para Melhor Ator Coadjuvante.

4. “Maestro”, de Bradley Cooper

Maestro é uma das grandes apostas da Netflix para esta temporada de premiações. O ator e diretor Bradley Cooper já marcou presença no Oscar há alguns anos com ‘Nasce Uma Estrela’, que acabou levando o prêmio de Melhor Canção graças a Lady Gaga – e agora a música volta a ser parte importante de seu novo trabalho. O filme é uma cinebiografia de Leonard Bernstein, uma lenda do teatro musical, conhecido por compor a música de ‘West Side Story’. Já se sabe que cinebiografias e grandes transformações físicas vendem muito bem nas premiações, e Cooper está dando tudo de si neste Oscar de 2024.

5. “Pobres criaturas”, de Yorgos Lanthimos

Vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza, na Itália , o novo filme de Yorgos Lanthimos tem tudo para triunfar no Oscar 2024: uma imaginação transbordante, atuações de destaque de Emma Stone, Willem Dafoe e Mark Ruffalo, um design de produção surpreendente e, acima de tudo, um tom selvagem de libertação que pode conquistar os membros da Academia. A história de ‘Poor Creatures’ segue Bella, uma mulher trazida de volta à vida graças aos experimentos do Dr. Godwing Baxter. A inocência de Bella e sua jornada de descoberta reimaginam o mito de Frankenstein em um tom feminista.

6. “Napoleão”, de Ridley Scott

Com Napoleão, o veterano diretor Ridley Scott está mais uma vez na corrida ao Oscar. A grandiosidade de sua produção, a temática histórica em torno de um personagem e a já aclamada atuação de Joaquin Phoenix parecem ser os ingredientes perfeitos para pavimentar sua trajetória até o Hollywood Academy Awards. O filme acompanha a ascensão de Napoleão ao poder, com particular interesse nos altos e baixos de seu relacionamento com sua esposa, a Imperatriz Josephine (Vanessa Kirby).

Outros títulos aclamados da temporada de premiações incluem May December, de Todd Haynes; Origin, de Ava DuVernay; American Fiction, de Cord Jefferson; Zona de Interesse, de Jonathan Glazer; A Cor Púrpura, de Sam Blitz Bazawule; The Killer, de David Fincher; The Holdovers, de Alexander Payne; Past Lives, de Celine Song; Anatomia de uma Queda, de Justine Triet, que também estão concorrendo. Críticos e sindicatos já começaram a decidir quem poderá assumir posições entre os grandes favoritos.

