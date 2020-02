Oscar 2020: 5 looks das famosas que foram destaque na premiação

Na noite deste domingo (9), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas premiou os melhores filmes do ano na tradicional cerimônia do Oscar, o prêmio mais importante do cinema, que acontece anualmente em Los Angeles, Estados Unidos.

Mas os destaques do Oscar 2020 vão além das produções audiovisuais. As celebridades roubaram a cena ao desfilar com looks bafônicos no tapete vermelho. A estilista da Vipagi Lingerie, Alessandra Chaves compartilhou com o Delas quais foram os destaques da cerimônia; confira:

Florence Pugh

arrow-options Reprodução/Instagram/rebeccacorbinmurray Florence Pugh, indicada ao Oscar 2020, usou um Louis Vuitton no tapete vermelho

Indicada na categoria “melhor atriz coadjuvante”, Florence Pugh apostou em vestido turquesa de babados. “A modelagem favorece a atriz, que apesar da baixa estatura veste bem o modelo midi que é curto na parte frontal e mais alongado atrás. O cinto marcando a cintura ajuda a equilibrar a produção e evitar que os babados provoquem a ilusão de um volume maior que a realidade”, diz Alessandra.

Natalie Portman

arrow-options Reprodução/Instagram/natalieportman Natalie Portman usou um Dior para lembrar as diretoras mulheres que não foram indicadas

Pretinho nada básico! Natalie Portman apostou em um longo bordado. O destaque ficou por conta da capa que carrega o nome de diretoras não-indicadas pela academia, uma forma de protesto. “O vestido transparente traz a sensualidade na medida certa. A capa preta com referências de smoking completa o visual sóbrio e carregado de significados”, analisa a estilista.

Scarlett Johansson

arrow-options Reprodução/Instagram/jennychohair/mollyddickson Scarlett Johansson desfilou pelo tapete vermelho do Oscar 2020 com um Oscar de la Renta

Scarlett Johansson escolheu um longo prateado com detalhes em brilho e transparência. “A modelagem alonga a silhueta da atriz. O tomara que caia chama a atenção para o colo, que também se favorece da transparência e do brilho da produção”.

Laura Dern

arrow-options Reprodução/Instagram/ryantrygstadhair/giorgioarmani Vencedora de um Oscar, Laura Dern exibiu o prêmio usando um vestido Giorgio Armani

Laura Dern foi a grande vencedora da categoria “melhor atriz coadjuvante”. Nas telonas, ela interpretou a advogada Nora Fanshaw no dramático Histórias de um Casamento. Para a premiação, Laura apostou em um vestido simples elegante. “O toque de sofisticação fica por conta do busto, que é trabalhado em paetês e pedrarias. Sofisticado na medida certa”, comenta Alessandra Chaves.

Sandra Oh

arrow-options Reprodução/Instagram/elizabethsaltzman/storyofmailife Sandra Oh passou pelo tapete vermelho do Oscar usando um vestido Elie Saab

Sandra Oh chamou a atenção no com um vestido dourado. “A aposta no dourado condiz com o dress code glamour da premiação. Os babados em formatos circulares completamente com elegância o modelo que une sofisticação e fashionismo”, aponta Alessandra.

