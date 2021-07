Ana Melo Os vilões de cada signo

O filme Cruella, que estreou nos cinemas e na plataforma de streaming Disney+em junho, vem conquistando fãs pelo carisma e profundidade com que o longa aborda a história da vilã de 101 Dálmatas (1996). Mas Cruella de Vil não é a primeira vilã a virar protagonista de um filme. Malévola, por exemplo, teve sua estreia em 2014 e depois uma continuação em 2019, protagonizado por ninguém menos que Angelina Jolie. Além disso, no início de junho, mais um vilão ganhou a atenção das pessoas com a tão esperada série Loki. Nota-se, portanto, que apesar das maldades, os antagonistas conquistam cada vez mais a admiração ou, ao menos, a curiosidade do público.

Assim como os super-heróis das histórias, cada vilão da Disney tem características únicas e, somando os traços de personalidade dos antagonistas com as informações da Astrologia, listamos o vilão de cada signo. Confira a seguir qual vilão tem o jeito de ser mais parecido com o seu signo.

Vilão de cada signo

Áries – Yzma

A vilã de A Nova Onda do Imperador (2000) tem um humor ácido e é bastante temperamental. Yzma é extremamente impulsiva e deixa seu humor atrapalhar seus planos. Se precisar, ela mesma põe a mão na massa. Características bem típicas de Áries, signo que não consegue esperar, tem a impetuosidade correndo nas veias e, normalmente, não controla muito as suas emoções.

Touro – Úrsula

Úrsula não abre mão do seu conforto, como podemos ver em A Pequena Sereia (1989). Essa vilã é esperta e sabe como seduzir suas vítimas com promessas para conseguir o que quer delas, faz tudo com contrato para garantir seus acordos. Assim como Touro, Úrsula quer satisfação e poder e, além disso, essa vilã tem um quê de possessividade. Características do lado sombra do signo de Terra, não é mesmo?!

Gêmeos – Loki

Impossível falar de Gêmeos e vilão juntos sem citar Loki (2021), pois ele é o deus nórdico regente dos geminianos. O deus da trapaça é bastante comunicativo, esperto e adora umas brincadeiras de gosto duvidoso para garantir suas gargalhadas. Ele também faz de tudo para conquistar o que deseja, como manipular as pessoas ao seu redor. Esperto e comunicativo, Gêmeos é a melhor representação desse vilão.

Câncer – Malévola

A vilã de A Bela Adormecida (1959) se mostra bastante rancorosa e não mede esforços para fazer os humanos sofrerem por tudo que ela passou. Porém, no filme Malévola (2014) a vilã é bastante maternal com Aurora e se mostra muito protetora com a princesa, característica típica dos cancerianos. Malévola é uma vilã que guarda ressentimentos no fundo do coração e faz questão de trazer o assunto à tona como um típico canceriano magoado.

Leão – Rainha má

“Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu?” Só uma leonina bastante vaidosa poderia falar algo assim, não é mesmo? A vilã de Branca de Neve (1938) tem interesse em apenas duas coisas: poder e beleza. Enquanto ela não for o centro das atenções, não estará satisfeita. A rainha é mandona, vaidosa e bastante competitiva, três características marcantes do signo de Leão.

Virgem – Jafar

O vilão de Aladdin (1992) é do tipo que planeja todos os detalhes para que nada possa dar errado. Jafar é todo certinho, metódico e perfeccionista, imprevistos não existem para ele porque tudo faz parte do plano. Mas nem sempre é assim, ele perde as estribeiras quando algo sai errado, mostrando seu lado mais caótico. Esse vilão é reservado, organizado e estrategista, assim como um bom virginiano.

Libra – Lady Tremaine

A vilã de Cinderela (1950) é extremamente consumista e visa apenas o status social. Lady Tremaine é a personificação do lado sombrio de Libra. A madrasta de Cinderela só se importa com suas filhas biológicas, visando a ascensão na vida a partir da união matrimonial. Nela encontramos grande preocupação com as aparências e a busca de poder na vida social para a família. Mais Libra do que isso, impossível.

Escorpião – Rainha de Copas

A rainha doida do filme Alice no País das Maravilhas (1951) é bastante autoritária, agressiva e vingativa. A Rainha de Copas quer cortar a cabeça de todos que não lhe agradam. Além disso, Copas representa o elemento Água, o mesmo elemento de Escorpião. Isso simboliza que essa vilã toma decisões de forma emotiva e impulsiva, assim como Escorpião quando não consegue ver a situação de outros ângulos, enxergando apenas o que deseja pela frente.

Sagitário – Hades

O vilão de Hércules (1997) tem todas as características que o signo de Sagitário precisa tomar cuidado: descuido, impaciência, excesso de franqueza e exageros. Hades tenta de tudo para derrotar Hércules, mas, em diversos momentos, ele vê seus planos arruinados. Não podemos dizer planos, no máximo, são tentativas porque Sagitário não planeja nada, apenas segue seus impulsos do momento, sempre guiando-se pelo pensamento otimista de que tudo dará certo… mas o bem sempre vence no final.

Capricórnio – Scar

Os nativos do signo de Capricórnio precisam ficar atentos para não deixar a ambição dominar suas ações e escolhas. É necessário manter os pés no chão para conquistar seus objetivos, e Scar não aprendeu isso. O vilão de Rei Leão (1994) queria o poder de qualquer jeito a ponto de se livrar do próprio irmão para ter o domínio do reino. Scar é ambicioso, gosta de ficar sozinho, é autoritário e curte um humor ácido. Caso isso te faça lembrar dos traços da personalidade de capricornianos, não é mera coincidência.

Aquário – Cruella De Vil

Cruella nunca se encaixou nos padrões impostos pela sociedade e sempre foi uma menininha fora da caixa. A vilã de 101 Dálmatas (1996) é criativa, rebelde, revolucionária e tem uma personalidade excêntrica. Não existe nenhum outro personagem que possa definir tão bem o signo de Aquário. Cruella de Vil quer quebrar estereótipos, revolucionar formas de pensar e quer ser ouvida, assim como os aquarianos querem protestar contra algo que eles não concordam.

Peixes – Dr. Facilier

O vilão de A Princesa e O Sapo (2009) é bem pisciano. Um vilão que trabalha com oráculos, magia e ilusões representa perfeitamente a conexão e intuição que o signo de Peixes possui com o mundo astral. O ponto mais marcante do Dr. Facilier são as ilusões que ele alimenta, característica comum aos piscianos que mergulham em suas fantasias e usam seus sonhos como forma de refúgio.

