Os signos que mais conquistaram medalhas de ouro

Há 101 anos o Brasil conquistava a sua primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. A vitória ocorreu em Antuérpia, em 1920. O protagonista deste fato histórico foi o geminiano Guilherme Paraense, que subiu ao pódio na modalidade de tiro, vencendo a prova de pistola rápida. Um centenário depois e com a participação em diversos Jogos Olímpicos, o país já soma 30 medalhas de ouro, 36 de prata e 63 de bronze, em disputas individuais e em equipes. E você sabia que há uma predominância de signos que mais conquistaram a medalha dourada?

Sabemos que a subida ao pódio exige muita dedicação, sacrifício e resiliência por parte dos atletas. Mas a Astrologia mostra que há outras influências no caminho até que o vitorioso coloque a medalha dourada no pescoço. Isso porque os aspectos planetários e os movimentos dos astros nos dias das competições podem enviar energias para determinados signos.

Apesar de o primeiro ouro brasileiro nas Olimpíadas ser conquistado por um geminiano, os nativos de Gêmeos não são os atletas que mais venceram as disputas. Os nascidos entre 21 de maio e 20 de junho fazem parte dos signos que menos conquistaram medalhas de ouro para o Brasil.

Confira o ranking dos signos que mais ganharam a condecoração dourada para o país.

Áries

Os arianos estão no topo da lista dos brasileiros que mais venceram na história dos Jogos Olímpicos. Ao todo, foram 15 nativos de Áries que subiram no degrau mais alto do pódio. E esse fato não é surpresa no Zodíaco, já que os arianos, normalmente, nascem para competir e liderar.

Além disso, derrota e fracasso são palavras que eles sequer gostam de pronunciar. Outra característica típica dos arianos é a motivação para encarar os desafios – fator essencial para buscarem vitórias e baterem recordes.

Aquário

Os nativos de Aquário ficam em segundo lugar nos ranking dos signos que mais conquistaram medalhas de ouro para o Brasil. O elemento Ar desse signo reforça a rapidez de pensamento e a facilidade para que os atletas aquarianos se adaptem.

Além disso, O regente deste signo, Urano, pode ter ajudado os 13 atletas vitoriosos a quebrarem barreiras no esporte.

Libra

Os librianos não ficam atrás dos signos que mais conquistaram medalhas de ouro para o Brasil. Foram 10 atletas nativos de Libra que fizeram o hino nacional tocar para todo o mundo.

No Zodíaco esse signo é representado pela balança, a qual simboliza todo o equilíbrio dos librianos. A herança dessa energia pode ser a chave do sucesso dos atletas nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro, já que eles conseguem, com muita mais facilidade, manterem-se estabilizados diante das pressões da competição.

No fim da lista

Seguidos de Libra, os signos de Touro e de Peixes somam, cada um, nove atletas medalhistas de ouro nas Olimpíadas.

Depois deles, vêm os capricornianos com oito medalhas douradas. Ainda no ranking do degrau mais alto do pódio estão sete atletas sagitarianos. Enquanto que os virginianos somam seis medalhas de ouro.

Os últimos da lista são os signos de Gêmeos, Câncer, Leão e Escorpião, cada um com cinco atletas vitoriosos.

Olimpíadas de Tóquio

Apesar do destaque de Áries no ranking dos atletas brasileiros que já conquistaram o ouro, há possibilidade de mudanças com os resultados dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A lista dos favoritos a medalhas tem representantes de todos os signos e tudo irá depender de inúmeros fatores que podem influenciar no dia das competições.

