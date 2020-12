Os signos nas festas de fim de ano com a família e amigos

Ana Melo Os signos nas festas de fim de ano com a famlia e amigos

O fim de ano é sempre aquele clima gostoso de churrasco e muita comida gostosa, família reunida e clima de descanso após enfrentar um ano bastante desafiante. As festas são ótimos momentos para distrair e aproveitar a companhia de quem amamos. Pensando nisso, confira a seguir como os signos se comportam nas festas de fim de ano quando estão com a família e amigos reunidos.

Áries

Às vezes, entra em umas discussões com os parentes que nem sempre concordam com seus pontos de vista. Você gosta de dar a última palavra e acha complicado mudar de ideia. Porém, se anima muito fácil e logo atrai toda a atenção da festa, conversando e dançando com todos.

Touro

Você se sente livre para desfrutar de tudo que há de bom nas festas de fim de ano. Quando cruza a porta de entrada, cumprimenta a todos e logo puxa papo com as pessoas. Além disso, você não mediu esforços para estar bonito no dia. Não perde a oportunidade de dançar uma musiquinha ou de sentar no sofá para ver um filme especial de natal com as crianças.

Gêmeos

É quase um pecado deixar essas datas em branco para você! Mesmo que não vá fazer nada muito elaborado, você já pensa em reunir a turma e fazer uma vakinha para comprar as comidas e bebidas porque o que importa para você é passar a data com pessoas queridas. E ainda vai procurar vários jogos e brincadeiras para não ter perigo de alguém dormir no meio da festa.

Câncer

Nenhum signo é mais família do que você, então é importante que a família inteira esteja junta e ainda sente muita falta daqueles que não puderam comparecer. Se for o anfitrião da festa, vai se preocupar se todos estão aproveitando bem a festa. Você vai abraçar a todos que ama e fazer questão de agradar as pessoas queridas!

Leão

Você vai querer saber sobre tudo que está sendo planejado e está rolando para as festas de fim de ano, sempre pronto para dar pitaco e sugerir opções melhores. Num churrasco, decide o cardápio e define os convidados. Numa viagem, traça o roteiro e determina as paradas. Estará sempre de olho para que tudo aconteça da melhor forma.

Virgem

Você se sente à vontade para cooperar caso alguém precise de uma mãozinha extra e sempre está disponível para dar atenção a todos. Seus parentes já se habituaram às suas exigências sobre a limpeza da casa, e você sempre fica pistola quando vê alguém abandonando um copo cheio em algum canto da casa.

Libra

Estar com a família reunida no fim de ano é um dos momentos mais aguardados do ano. É muito importante ter as pessoas queridas próximas de ti. Você vai querer se aproximar de todos, perguntar como foi o ano de cada um e vai adorar ouvir as histórias que vão surgir.

Escorpião

Você vai se animar para as festinhas independente se for passar com a família ou amigos. Fica um pouco desconfortável quando pensa nas brigas com alguém da família e o assunto ainda não foi bem resolvido. Vai evitar a todo custo essa pessoa e vai tentar se distrair o máximo possível para aproveitar a festa.

Sagitário

Você adora essas festas de fim de ano por ser férias, aniversário chegando e ter muitas festas! Vai adorar decorar a casa, testar receitas diferentes e arrumar diversas maneiras de envolver a todos nesse clima. Vai participar de todo tipo de coisa coletiva, de bolão da mega sena até todos os amigos secretos possíveis.

Capricórnio

Não importa para você se vai passar as festas de fim de ano em casa ou não, o importante é aproveitar tudo com conforto. Vai ficar de olho se falta alguma coisa e sempre vai se disponibilizar para ajudar no que puder. Gosta de ficar mais na sua enquanto se dedica a algum hobbie.

Aquário

Você pode até dizer que não está nem um pouco empolgado com as festas de fim de ano, mas seus olhos brilham só de pensar em fazer um natal todo decorado ou uma viagem exótica para passar a virada de ano. Nas festas, você é sempre aquele que explica os memes e traz novos assuntos para manter todo mundo interagindo na festa.

Peixes

Nada é tão bom quanto estar com pessoas que você gosta! Você fica muito feliz de ver todo mundo reunido, e vai querer conversar e abraçar a família inteira. Não vai medir esforços para pegar os docinhos para avó ou jogar o copo fora para o priminho, você não vai resistir aos pedidos e vai fazer todos os favores.

