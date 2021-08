Redação João Bidu Os signos dos papais famosos

Conheça os pais famosos de cada signo do zodíaco.

Áries

O signo de Bruno Gagliasso e Junior Lima tem como características marcantes a honestidade, impulsividade e coragem. Essa mistura pode resultar em um pai sincero e protetor, mas, às vezes, explosivo. Dica: diga sempre a verdade para ele, ok?

Touro

Pais taurinos, como Cauã Reymond e Rodrigo Hilbert , são conhecidos pela paciência e determinação. Estão sempre envolvidos em atividades com os filhos e precisam estar seguros antes de tomar alguma decisão. Dica: ouça os conselhos dele.

Gêmeos

O signo dos atores Daniel de Oliveira e José Loreto é marcado pela racionalidade e bom papo, resultando em um pai que gosta muito de conversar e de se informar sobre tudo, inclusive da vida dos filhos. Dica: não se feche e saiba respeitar esse amigão.

Câncer

Pais cancerianos, como Murilo Benício e Felipe Araújo , são conhecidos pelo jeito acolhedor e ouvinte. Estão sempre preocupados com o bem-estar dos filhos e demonstrando seu carinho. Dica: esse pai coruja vai amar saber que você precisa dele.

Leão

Leoninos, como Marcos Palmeira e Rodrigo Santoro , têm entusiasmo e espírito de liderança. São pais criativos e envolvidos nos momentos de lazer. Também costumam se orgulhar e exibir muito as conquistas dos filhos. Dica: melhor não bater de frente com ele.

Virgem

Muito responsáveis, os pais do signo de Virgem, como Gusttavo Lima e Ricardo Pereira , costumam analisar muito uma situação antes de decidir algo e prezam principalmente pela disciplina na educação dos filhos. Dica: tente relevar as dicas do paizão.

Libra

Você viu?

Os pais desse signo, como Rodrigo Lombardi e Rodrigo Faro , podem acabar cedendo às vontades dos filhos e deixando as cobranças de lado. Justos, valorizam essa característica na educação das crianças. Dica: ele é indeciso, então, fale com antecedência.

Escorpião

O signo dos atores Rafael Vitti e Lázaro Ramos é gentil, mas também controlador: o pai escorpiano pode ser rígido por querer proteger seus filhos, mas é bastante apegado e afetuoso com as crianças. Dica: demonstre todo seu amor por ele.

Sagitário

Sagitarianos, como Bruno Gissoni e Bruno Garcia , têm um espírito livre e aventureiro, procurando realizar uma atividade nova e descontraída com os filhos sempre que possível. Dica: aproveite a animação e façam as coisas juntos.

Capricórnio

Reservados, pais capricornianos, como Thiago Lacerda e Alexandre Pires , são responsáveis e costumam planejar bastante, sempre pensando no futuro dos filhos. Dica: mostre que é responsável para ganhar o respeito dele.

Aquário

Os pais aquarianos, como Malvino Salvador e Henri Castelli , tendem a ser bem modernos, o que reflete na educação dos filhos, que são incentivados a serem independentes. Dica: não cobre tanta atenção desse signo.

Peixes

O signo dos atores Rômulo Estrela e Arthur Aguiar é conhecido pelo afeto e jeito protetor. Pais piscianos tendem a incentivar os filhos a sonhar alto e estarem em contato com as

artes. Dica: dê muito mais carinho ao pai deste signo.

LEIA TAMBÉM