Sérgio Olens Os melhores cristais para cada ambiente da casa

Nossa casa é o local em que passamos o maior tempo – principalmente agora – e, por isso, é considerado o local mais sagrado da nossa vida. Ela é uma extensão da nossa alma, portanto, quando cuidamos dela, também estamos cuidando de nós.

É nela que dormimos, acordamos, convivemos e é onde ficam registrados grande parte dos nossos pensamentos, emoções e energias diariamente. Porém, existem também as energias externas, com as quais devemos ter cuidado para que não entrem e acabem interferindo na paz do lar.

O ambiente em que uma pessoa vive diz muito sobre ela. Afinal, grande parte do que somos é fruto do ambiente em que vivemos. Se vivemos em um ambiente equilibrado, cheio de amor e paz, iremos nos expressar de forma mais tranquila e serena. Mas, se vivemos em um ambiente agitado, cheio de brigas e estresse, nos expressamos de forma tensa e até hostil.

Portanto, harmonizar a casa e qualquer ambiente em que passamos grande parte do dia é um passo importante para manter o equilíbrio da saúde física, emocional, mental e espiritual. E os cristais, como grandes amplificadores de energia, funcionam como ferramenta ideal para compor os ambientes do lar, decorando e harmonizando cada um deles.

Pensando nisso resolvi escrever algumas dicas de cristais para casa , que ajudarão a nutrir cada ambiente com sua energia. Lembrando que eles podem ser brutos ou não – depende da sua preferência.

Cristais para casa: como harmonizar os ambientes

Para a entrada da casa é sempre indicado ter uma Turmalina Negra próxima à porta principal, seja acima dela ou do lado. Ela absorve as energias negativas, transformando-as. Do lado oposto pode ficar um Quartzo Branco – ele é ideal para manter o equilíbrio e renovar a energia.

Uma boa dica é pegar um copo cheio de sal grosso e, sobre o sal, deixar um Cristal Gerador , fácil de encontrar. Amarre nesse cristal um fio de cobre fino de forma que uma ponta fique cravada no sal grosso e a outra apontando para cima, como uma antena. Assim, a energia externa é absorvida, limpa e renovada.

A sala é o local onde a família se reúne, conversa e confraterniza. Nela, indico ter sempre uma Água Marinha ou Turquesa , para uma boa e leve comunicação. A Amazonita e o Quartzo Verde promovem o equilíbrio harmônico em geral para esse ambiente.

Outra boa dica para a sala é deixar, na mesa principal, um prato ou travessa de vidro ou cristal cheio de pequenos cristais de Quartzo Branco rolado e, no centro deles, um Quartzo Rosa bem grande. Os cristais brancos irão expandir a energia do cristal do centro, distribuindo energia de amor e carinho para toda a casa.

Em quartos de criança é ideal ter Quartzo Azul e Agatha Blue Lace (também conhecida como Agatha Azul Rendada). São pedras que ancoram energias angelicais, promovem um sono tranquilo e evitam a insônia quando deixadas próximas à cabeceira da cama. Já no quarto dos adultos, é bom ter o Quartzo Rosa , a Rodocrosita e a Ametista , para renovar o amor e promover um sono reparador.

Em ambientes como escritório dentro de casa e local dedicado aos estudos, tenha sempre um Citrino natural. Ele estimula a memória, traz discernimento, pensamentos claros e aguça a vontade de estudar. Outra dica é a Fluorita , indicada para organização e para ampliar o foco e a compreensão, sendo perfeita para estudo e trabalho. A Hematita também é uma ótima aliada para esses ambientes, por aterrar e promover a concentração e o foco.

Você viu?

Na cozinha, onde são transformados os alimentos para a família, não pode faltar uma Calcita Laranja , conhecida por sua capacidade de estimular e organizar a energia vital dos alimentos. Deixe-a próxima de onde é preparada a comida.

Já no banheiro, onde nos purificamos fisicamente, pode ficar um Quartzo Tumalinado , que é excelente para limpeza e renovação física e energética. No chão do box, deixe um Quartzo Branco simples bruto ou uma drusa para renovar as energias enquanto toma um banho relaxante.

Prosperidade e abundância

De acordo com o Feng Shui , na entrada principal de um cômodo, no canto esquerdo superior fica o chamado Canto da Abundância. Mantenha, nesse espaço, cristais como Citrino , Pedra do Sol , Pirita e Malaquita juntos para promover uma energia de prosperidade e abundância para todo o local. Essa dica também é ideal para quem tem um estabelecimento comercial.

Espiritualidade

Se você tiver algum lugar dedicado à espiritualidade em sua casa, como um altar, por exemplo, tenha sempre Labradorita , Lápis Lazúli , Sodalita e Selenita nele. Esses cristais são ideais para criar um ponto de força e conexão entre o mundo físico e espiritual e desenvolver toda a percepção necessária para as praticas espirituais.

Também é sempre indicado ter por toda a casa o Quartzo Branco bruto, rolado ou drusas, pois, além de ser um cristal curinga, ele amplifica e renova as energias do ambiente de uma forma geral, promovendo paz, equilíbrio e cura.

Texto: Sérgio Olens – Terapeuta Holístico e Oraculista

Instagram: @sergio.olens

