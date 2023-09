Os lançamentos mais quentes que vimos na Beauty Fair

Pexels/ROMAN ODINTSOV iG Delas esteve presente na 18ª edição da Beauty Fair e te adianta as principiais novidades do mercado de beleza

Entre os dias 9 e 12 de setembro, o mercado de beleza esteve aquecidíssimo com a Beauty Fair , a maior e mais importante feira do segmento nas Américas. A 18ª edição do evento levou milhares de pessoas para o Expo Center Norte, em São Paulo, para conferir as novidades e ativações de mais de 2 mil marcas expositoras. O iG Delas esteve por lá e te adianta as principais notícias do universo beauty. Confira os destaques da nossa visita:

Novidades

Ruby Rose lança sua primeira linha premium de maquiagem

Sucesso entre os amantes da beleza, a Ruby Rose apresentou durante a feira a sua primeira linha premium de maquiagem: a “Glass”. A novidade chega ao mercado com uma identidade elegante, em tons neutros e formatos anatômicos para maior conforto durante a aplicação.

São 45 itens, entre eles, uma bruma fixadora, 16 tons de base, 12 de corretivo, blush em pó em oito cores, além de iluminador e opções para os olhos. Outra novidade são os batons em bala e o perfume de mesmo nome da coleção. Segundo a própria marca, os novos produtos devem seguir os mesmos valores praticados no mercado pela Ruby Rose.

Negra Rosa entra oficialmente no mercado de skincare

A Negra Rosa , por sua vez, ampliou seu portfólio e reforçou a sua entrada no mercado de skincare. A marca, que já havia anunciado o lançamento de produtos para os cuidados com o rosto, corpo e cabelos, agora anuncia dois outros itens pensados especialmente para a pele negra e que chegam ao mercado para o Verão 2023/24.

São eles: um bastão uniformizador multiuso, especialmente desenvolvido para amenizar manchas em áreas escurecidas das axilas, cotovelos e virilha; e um protetor solar facial FPS 50 translúcido, com textura em gel, que não deixa resíduos brancos na pele, uma queixa comum entre pessoas negras sobre os tradicionais produtos encontrados no mercado.

Melu lança categoria de produtos para cuidados pessoais e apresenta sua primeira linha de maquiagem

Já no caso da Melu, o destaque vai para os produtos em bastão: da nova linha de maquiagens da marca, a “Stick With U”. A coleção conta com quatro produtos cremosos, sendo eles base, contorno, blush e iluminador. A Melu também lançou corretivos coloridos, em tons de salmão, amarelo, laranja e lilás. Todos eles prometem cobertura média com acabamento matte e neutralizador.

Além disso, a marca apresentou o chamado “3X1”, que pode ser utilizado como batom, sombra e blush. Já para os lábios, criou o Magical Gloss, que muda de cor de acordo com o PH da boca. E ainda: apostou em desodorantes aerosol e roll-on, além de perfumes, sabonetes faciais e esfoliantes. Outra grande novidade são os produtos para cuidados íntimos, com sabonetes líquidos disponíveis em duas fragrâncias diferentes.

Ricca aposta no mercado de elétricos

A Ricca volta a investir em bastões para cuidados com o rosto, com opções de argila e efeito antiporos e preenchedor. Mas chama atenção a nova coleção de elétricos, que inclui aparelhos depiladores para o rosto e o corpo.

Conhecida por seus famosos acessórios para cabelo, a marca agora também investe em elétricos para os fios, como as escovas secadora e alisadora, o modelador de cachos automático e um babyliss.

Niina Secrets e Eudora ampliam portfólio de produtos para skincare

O skincare é preocupação crescente entre as marcas e foi uma das apostas da Eudora e da influenciadora Niina Secrets para a Beauty Fair. A linha Niina Skin expandiu seu leque de produtos para cuidados pessoais e anunciou três novos lançamentos.

São eles: um hidratante facial, uma máscara noturna para os lábios e um hidratante que promete reduzir olheiras. Os ativos escolhidos foram a niacinamida e o polietilenoglicol, prometendo hidratação, reparação e descanso para a pele.

Herbíssimo lança a sua primeira linha para banho, em parceria com a Mentos

Na Beauty Fair, a linha Herbíssimo Mentos trouxe toda a refrescância das balas para a hora do banho. Trata-se de uma nova linha com shampoos, condicionadores, sabonetes e desodorantes, que unem nostalgia e diversão durante a higiene.

Os sabonetes são 100% vegetais e possuem cinco fragrâncias: Yogurt Morango, Mint, Green Apple, Fruit e Sicilian Lemon. Já os shampoos e condicionadores estão disponíveis nas versões Fruit, Mint e Yogurt Morango, enquanto os desodorantes antitranspirantes contam com as fragrâncias Fruit e Mint.

Até as embalagens foram pensadas para fazerem referência às balas Mentos. Toda a linha é Cruelty Free (Livre de Crueldade), o que significa que não são realizados testes em animais, e os produtos não contêm ingredientes de origem animal. Possui ainda o Selo Eu Reciclo, que incentiva a reciclagem.

Lançamentos mais quentes

