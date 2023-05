Os exercícios que todos podem fazer para tonificar o corpo

São adequados para todas as idades

Podem existir exercícios que são mais indicados para quando é jovem ou até para quando é mais velho. Contudo, há um conjunto de opções que são aptas para todo o tipo de pessoas. O melhor de tudo é que ajudam a emagrecer e a tonificar o corpo.

O site ‘Eat This, Not That’ falou com a personal trainer Samantha McKinney que indicou alguns dos exercícios que todas as pessoas podem fazer em qualquer idade. Veja como pode treinar e obter resultados.

Cardio de baixa intensidade

É o caso de uma caminhada a um passo mais acelerado ou de andar de bicicleta. “Ajudam a queimar calorias sem sobrecarregar excessivamente as articulações”, revela Samantha McKinney.

Agachamentos

Pode fazer com ou sem um peso. Revela que é uma excelente escolha para fortalecer a parte inferior do corpo e os ombros.

Ioga

“Não é considerado um exercício para perder peso do ponto de vista das calorias, mas tem o efeito de ajudar no alívio do stress, que tem um efeito positivo no cortisol.”

Pilates

“É sem dúvida uma das melhores maneiras de ajudar a melhorar a postura, ativar e trabalhar o tronco.”

TRX

“Ajuda a trabalhar as costas e vários músculos. Pode ajudar a regular o açúcar no sangue e a queimar calorias.”

Prancha com halteres

“Ativa a zona abdominal, as costas e ainda a área das costas.”