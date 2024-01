Reprodução/Divulgação Os desafios de cada signo em 2024





O ano de 2023 já chegou ao fim, e em 2024 está repleto de planos, aberturas e fim de ciclos. Para isso, a Astrolink separou os desafios que cada signo enfrentará neste ano. Em 2024, pode indicar o início de um novo momento na nossa história e sociedade, principalmente porque teremos a entrada definitiva de Plutão em Aquário, fenômeno que não acontece há 250 anos. Além disso, para uma interpretação individualizada e mais precisa, o ideal é consultar seu mapa astral e seus trânsitos diários.

Áries – Persistência

Os Arianos são conhecidos por terem muita energia para começar projetos novos. Mas, em 2024, será preciso também persistência para continuar nesses projetos. Seja quais forem os objetivos, de curto, médio ou longo prazo, você pode mudar de caminho ou de estratégia, só não pode desistir.

Touro – Equilíbrio

O desafio de 2024 para os nativos do signo de Touro será encontrar o equilíbrio. Isso porque eles tendem a valorizar a estabilidade, mas o próximo ano é de mudanças e transformações. É preciso ter em mente que escolher uma coisa diferente e nova não fará você renunciar o passado. Se equilibrar é importante e pode permitir que você realize mudanças em sua vida pessoal e profissional.

Gêmeos – Versatilidade

Para os geminianos, 2024 trará o sabor do novo. Um presente para essas almas versáteis e curiosas. O desafio aqui é ficar alerta para não perder o foco, sabendo aproveitar as oportunidades, se planejando e filtrando o que de fato é bom para si. É um ano que tende a ser muito bom para aqueles que tiverem uma mente ágil e souberem garantir que as aventuras se transformem em conquistas duradouras, sem sobrecarregar o emocional e o psicológico.

Câncer – Reestruturação

Cancerianos podem ser apegados as situações e estamos entrando em uma era de Aquário no qual o desapego se faz necessário. O desafio para os nativos do signo de Câncer é entender o que de fato está contribuindo para a vida deles. Será que alguns pilares que você construiu na sua vida não são de areia e vão ceder com o tempo? E se são de areia, será que você não deve tirá-lo da sua vista e abrir espaço e deixar só os que são seguros? 2024 é um ano de reestruturação.

Leão – Encontro com o Ego

Para os leoninos, o desafio de 2024 é fazer uma boa gestão do seu ego, encarando suas verdades e certezas. Este pode ser um ano de introversão, para mostrar menos e ser mais, olhar para os defeitos a fim de melhorá-los, reconhecer suas qualidades e valorizá-las, tendo seriedade e discernimento. Será um ano de autoconhecimento para o signo de Leão.

Virgem – Resiliência

Para os virginianos, que gostam de estar no controle, o ano de 2024 pode não ser tão fácil. Por isso, seu maior desafio será manter a resiliência diante de situações imprevisíveis e incontroláveis. Aceitar as mudanças sem perder a esperança ou o equilíbrio emocional será fundamental.

Libra – Autenticidade

O desafio de Libra em 2024 será preservar sua autenticidade, mesmo que isso possa desagradar. Conhecidos por sempre mediarem as situações, este será um ano que exigirá dos librianos que eles se coloquem, sejam ativos e não fiquem na defensiva. Não é preciso negar suas qualidades de mediador, mas se posicionar e mostrar suas opiniões é importante. Se você não escolher, alguém escolherá por você.

Escorpião – Transformação

Escorpião é um signo de transformação e 2024 pode trazer novos ideais, paixões e desejos. Aproveite para explorar a si, já que este não será um ano neutro e certamente afetará suas atitudes e cenários ao seu redor. Aproveite a jornada, não tenha pressa porque essa energia revitalizadora se manifestará gradualmente com impactos duradouras nos próximos anos.

Sagitário – Equilíbrio

O desafio de Sagitário para 2024 é equilibrar o interior e o exterior. Afinal, este é um signo que gosta de mudanças e novidades e este será em um ano em que tantas coisas podem acontecer, exigindo que o sagitariano pense em si, olhe para dentro e não deixe a ansiedade tomar conta. A saúde mental e física serão prioridades nesse período, por ser um ano de ação, mas que exigirá corpo, cabeça e alma presente.

Capricórnio – Mudança

Para os capricornianos, 2024 será de mudanças e de sair da zona de conforto. É o momento de fazer o novo e se arriscar. É hora de se mexer e parar de planejar tanto, encontrar o equilíbrio entre pensar tanto e ir em frente. Esteja disposto a aprender novas coisas, falar com pessoas que estão fora da sua bolha, conhecer novas coisas e se arriscando em novas realidades. Tente atividades diferentes, por menores que elas sejam.

Aquário – Fortalecimento

Chegou o momento de olhar para si, valorizar seus talentos, encontrar suas qualidades e brilho pessoal. Com Plutão entrando em Aquário e se movimentando por lá pelos próximos 20 anos, esse será, sem dúvida, para todos os aquarianos, um tempo de transformação pessoal. É hora de fortalecer a criatividade e entender o quanto você se vê como um ser completo, que abraça suas qualidades e desafios.

Peixes – Racionalização

Para os piscianos, será importante pensar antes de agir, estar atento às coisas que estão acontecendo e às entrelinhas. Racionalizar, principalmente, no sentido do que é bom para si, se colocando também em primeiro lugar. Busque atenção plena, foque naquilo que quer construir, nos seus objetivos e crie estratégias para alcançá-los.

Fonte: Mulher