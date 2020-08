Os cinco SUVs seminovos mais gastões do mercado brasileiro

Divulgação Honda CBR 600RR: Novidade é revelada e já chega às lojas japonesas. Veremos quando chegará ao Brasil

Após revelar as primeiras imagens da Honda CBR 600RR, eis que a fabricante estreia a carenada esportiva oficialmente, uma vez que acaba de chegar às concessionárias japonesas. A novidade utiliza a mecânica da geração anterior, mas totalmente revisada, com eletrônica de última geração, suspensão com diversos ajustes, painel TFT e aletas aerodinâmicas. Infelizmente, por enquanto, a notícia que se tem é que será vendida apenas no país asiático.

O motor de quatro cilindros em linha de 599 cc da Honda CBR 600RR é o mesmo da geração anterior, mas passou por uma profunda atualização, com novo virabrequim, novo cabeçote com dutos de admissão de 44 mm de diâmetro e dutos de escape redesenhados, novos comandos de válvulas e novo sistema de refrigeração.

A taxa de compressão agora é de 12,2:1, e com todas as alterações e melhorias o motor passa a entregar 121 cv, girando 14 mil rpm, e 6,5 kgfm. Com movimento enviado através do câmbio de seis marchas, tem o quick shifter bidirecional como opcional.

Ao conjunto de chassi, vai ancorado na dianteira um garfo invertido Showa Big Piston de 41 mm, totalmente ajustável e com amortecedor de direção eletrônico. Na traseira, a motocicleta esportiva uma balança de alumínio é ligada ao monoamortecedor multiajustável pelo sistema Pro-Link.

Para frear forte e suportar regimes intensos nas pistas, conta com duplo disco de freio com pinças radiais na dianteira e um disco único com pinça simples na traseira, com ABS atuante também nas curvas.

A eletrônica chega mais elaborada nesta nova geração da carenada esportiva , e agora ela vem equipada com uma plataforma inercial IMU de cinco eixos, que oferece cinco modos de pilotagem, diferentes parâmetros de potência e freio motor, controle de tração e ABS de curvas e anti-wheelie para facilitar a vida do piloto nas arrancadas. O painel TFT traz quatro modos de visualização, além de um cronômetro. Chave com sensor de presença agora é opcional e chega como grande novidade no segmento.

A carenagem da Honda CBR 600RR teve as linhas aerodinâmicas profundamente estudadas e seguem a engenharia da irmã maior CBR 1000RR-R Fireblade, dotada de aletas internas para aumentar a carga aerodinâmica na roda dianteira. A entrada de ar frontal agora está entre os faróis em LED, seguindo a linha da nova identidade das superesportivas da marca da asa.