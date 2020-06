Os cinco principais leitores de PDF no Windows e Mac 2020

Artigo essencial para quem maneja documentos, tanto na esfera profissional como pessoal, o PDF (Portal Document Format, na sigla em inglês) é um formato de arquivo desenvolvido pela Adobe há mais de 25 anos para representar o documento de maneira independente do hardware, do aplicativo ou do sistema operacional usado para criá-lo e manter sua integridade.

Desde que foi criado, o PDF evoluiu consideravelmente. O aprimoramento constante e sua acessibilidade hoje são incomparáveis ao que se experimentava há uma década. Prova disso é o PDFelement , um serviço exclusivo que permite controlar os arquivos no formato de uma maneira muito mais autônoma, intuitiva e prática.

PDFelement

O PDFelement reúne diversas funções que tem como objetivo deixar o manuseio de PDFs muito mais ágil e dinâmico. É possível converter Word em PDF, converter PDF em Powerpoint, converter PDF em Excel, converter jpg em PDF, entre outros.

Reprodução/PDF Element PDF Element

O serviço também permite comprimir PDF sem comprometer a qualidade do documento. Outra bem-vinda funcionalidade é o recurso de desbloquear PDF. Remoção se senha, validação digital a partir do ocr e assinatura digital são outros atrativos do PDFelement.

Entre as vantagens do serviço destacam-se a capacidade de otimização de tempo com todas as funcionalidades necessárias para manejar PDFs agregadas em um só lugar. O recolhimento e monitoramento de dados torna-se mais dinâmico e é possível experimentar o serviço gratuitamente.

Mais de 100 mil empresas utilizam o serviço que dispõe de diferentes planos de assinatura e aí, para alguém que não manipula PDFs com assiduidade, reside a grande desvantagem do serviço. Ainda que haja muitas facilidades para acomodar a assinatura em bolsos variados, o serviço só é realmente válido para quem habitualmente trabalha com PDFs.

Principais programas

Adobe

Há leitores muito populares disponíveis online. O principal deles é o Adobe Reader, disponível para todos os sistemas operacionais. É o software oficial da Adobe e o mais baixado do mundo. Provê segurança e agilidade para o usuário e é gratuito.

Reprodução/Adobe Reader Adobe Reader

Foxit Sofware

O Foxit ganha pontos por carregar rapidamente e dispor de uma ampla gama de recursos úteis, além de contar com uma interface mínima. No entanto, não está disponível para todos os sistemas operacionais e não suporta processos de assinatura de documentos.

reprodução/Foxit foxit

Nitro

Uma das ferramentas mais populares depois do Adobe Reader, o Nitro tem entre suas maiores vantagens a capacidade de importar arquivos PDF com facilidade. Sua interface também favorece a leitura e criação de arquivos. No entanto, o programa é deficitário ao validar digitalmente arquivos grandes.

Reprodução/Nitro Nitro

Soda

O Soda agrega uma série de apps para uma manipulação mais acurada do PDF. Criação, edição, conversão e compressão estão entre essas funcionalidades. O programa, no entanto, enfrenta constantes queixas por travar durante uma dessas ações. A interface é a menos intuitiva entre os programas mais baixados para manipulação de PDF.

Reprodução/Soda Soda

A melhor opção?

Toda opção é individual e deve ser ponderada levando em consideração as circunstâncias e objetivos de cada um, seja pessoa física ou jurídica. O PDFelement é o produto mais completo e se manipular PDFs faz parte da sua rotina, merece uma análise mais detida que pode ser realizada durante a experiência gratuita. Se o PDF é uma questão meramente ocasional na sua vida, vasculhar páginas de download na busca de ferramentas gratuitas para a necessidade de momento não é nenhum bicho de sete cabeças.