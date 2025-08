Os 7 passos para se sentir mais seguro, conectado e livre durante o sexo

A autoestima está ligada a um bom desempenho na cama

O sexo pode ser uma ferramenta de prazer que também inclui bons sentimentos sobre si mesmo. De acordo com uma pesquisa publicada na revista científica Personality and Social Psychology Bulletin autoestima e satisfação sexual se reforçam mutuamente ao longo do tempo, enquanto a frequência de relações sexuais tem uma relação bem mais tênue com a autoestima. Em outras palavras, quanto mais você se valoriza, maior a chance de experimentar prazer de forma mais plena e significativa.