Reprodução: Alto Astral Os 5 sapatos que não podem faltar no seu guarda-roupa!

Cada vez mais pessoas estão optando por uma vida minimalista e dentro do chamado consumo consciente. E, claro, isso também vale na hora de escolher os sapatos essenciais para se ter no guarda-roupa. Para usar e abusar de outfits práticos e funcionais, a ideia é ter calçados versáteis, confortáveis e atemporais na mão – ou melhor, nos pés!

O empresário Filipi Sant’Anna, criador da Soul Calçados, fala sobre a importância de se ter poucos calçados, mas com diversas funções. “Ter pares de sapatos estratégicos torna o processo de criar looks para todas as ocasiões mais fácil. Costumo dizer que toda mulher glamurosa também é básica”, brinca.

Pensando nisso, o especialista indicou 5 opções de modelos que valem o investimento e prometem funcionar com qualquer look. Confira!

Rasteirinhas

Reprodução/ Instagram @camilladelucas

“É o tipo de sandália para quem ama estar sempre livre e com os pés no chão, porque dão a sensação de extremo conforto e liberdade. Mesmo sendo um modelo mais simples, possui opções com pedrarias, materiais metalizados, bordados florais, entre outros”, diz o fashionista.

Mule

“O mule de salto baixo é uma escolha certeira, pois consegue transmitir uma ideia mais formal ao look, principalmente quando seu cabedal é fechado na frente e aberto no calcanhar”, explica o expert.

Filipi comenta que esse modelo é bastante prático já que é fácil de calçar, além disso, proporciona um visual mais sofisticado aos looks de trabalho, por exemplo.

Sapatilha

Você viu?

É quase impossível esbarrar com alguma mulher que nunca colocou uma sapatilha nos pés! Funcional da adolescênca a fase adulta, as sapatilhas com certeza conquistaram uma geração.

“Sempre será o curinga das produções básicas. É o ‘must have’ de um closet curinga, pois serve para inúmeras ocasiões: barzinho, trabalho, shopping. São perfeitas para quem prefere uma produção mais delicada”, ressalta o profissional.

Sandália de salto 5

Reprodução/ Instagram @mariamchami_

“A opção ideal para quem gosta de mesclar um saltinho dentro do estilo básico. Essa é sem dúvidas um calçado incrível para casamentos, festas e eventos que pedem um clássico com uma pegada mais chique. Mesmo apresentando salto, oferece uma base de sustentação que traz uma boa experiência mesmo após horas de uso”, afirma Filipi.

Side loop

“A grande novidade em termos de sapatos e que tem roubado a cena, são as sapatilhas com sustentação no calcanhar, chamadas de side loop. Alguns modelos têm detalhes na lateral, como um laço. É a nova aposta para o estilo básico feminino, em todas as cores”, conta.

O fashionista ainda ensina como combinar esses modelos tanto com looks mais básicos quanto com outfits mais poderosos. “Por serem básicos, esses calçados são extremamente versáteis, assim a mulher ganha autoridade para ousar na produção. Podendo optar por visuais ‘full basic’ ou combinar estampas e cores”, finaliza.

Fonte : Filipi Sant’Anna, fashionista e idealizador da Soul Calçados.