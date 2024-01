Foto: Reprodução Os 5 livros mais polêmicos do BookTok

Conhecer o universo literário do BookTok é mergulhar em uma vibrante comunidade onde as opiniões fervilham e as discussões são intensas. Sendo assim, separamos cinco livros que se tornaram verdadeiros focos de polêmica , capturando a atenção e provocando reações variadas entre os leitores . Seja pela temática provocativa, pela abordagem ousada ou pelas reviravoltas impactantes, esses livros conquistaram notoriedade no BookTok, tornando-se não apenas páginas de leitura, mas também centros de discussões ferventes e análises críticas.

Os 5 livros mais polêmicos do BookTok

Conheça tudo sobre os livros que causam discussão no TikTok.

1. Tarde Demais, Colleen Hoover

Em ” Tarde Demais “, Sloan vive uma relação tóxica com Asa Jackson, um perigoso traficante. Ela suporta essa situação para cuidar do irmão doente e financiar seus estudos. A vida com Asa é um inferno, mas Sloan sente-se presa por depender dele financeiramente. Quando Carter entra em cena, aparentemente ligado a Asa, Sloan descobre que há mais na vida do que violência. O livro explora um triângulo amoroso improvável e complexo, desafiando as noções tradicionais de relacionamentos.

2. A Biblioteca da Meia-Noite, Matt Haig

” A Biblioteca da Meia Noite ” de Matt Haig, apesar da popularidade no TikTok e polêmicas após crítica de Felipe Neto, se diferencia dos livros de autoajuda convencionais. Com um alerta para depressão, a trama acompanha Nora Seed, uma mulher insatisfeita com sua vida, que, após tragédias, explora vidas alternativas na Biblioteca da Meia Noite. O livro questiona se o que falta em sua vida está relacionado às suas escolhas. Haig, conhecido por obras de não ficção de autoajuda, explora agora o gênero “fantástico”.

3. After, Ana Todd

No primeiro livro , Tessa, de 18 anos, deixa sua vida tranquila para a faculdade, conhecendo Hardin, inspirado em Harry Styles. O relacionamento entre eles, cheio de intensidade, revela o passado turbulento de Hardin. Contudo, a saga enfrentou polêmicas devido à toxicidade do casal e ao comportamento do protagonista.

4. O Lado Feio do Amor, Colleen Hoover

Quando Tate muda-se para o apartamento do irmão, Corbin, conhece Miles Archer, piloto e amigo de Corbin. Apesar de uma atração intensa, decidem ter um relacionamento casual, com regras claras. O livro explora temas como família, amor, amizade e passado, abordando reflexões sobre sinceridade e a importância de compartilhar segredos nas relações. ” O Lado Feio do Amor ” é uma obra intensa e emocional, destacando a beleza da capa como uma metáfora reflexiva.

5. Mentirosos, E.Lockhart

Os Sinclair, família rica e respeitada, aparentam perfeição, mas escondem segredos. Cadence, herdeira principal, compartilha verões idílicos com primos e amigo. Contudo, um estranho acidente aos 15 anos desencadeia amnésia e depressão. Dois anos depois, ela retorna à ilha em busca das verdadeiras memórias. “Mentirosos” explora as complexidades familiares e revelações ocultas.

