Os 3 signos que podem ganhar o BBB 2022

O Big Brother Brasil 2022 já é o assunto mais comentado do momento, com direito a memes ilimitados dos participantes e muitas indagações. A segunda eliminação do programa, que culminou na saída do Gerente Comercial, Rodrigo Mussi, participante da Pipoca, promete mexer com as alianças dos jogadores dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Críticas sobre o espírito amigável dos brothers vem irritando alguns internautas, mas precisamos lembrar que estamos assistindo somente o início do jogo. As dinâmicas impostas pelo Big Boss deixarão as relações mais agitadas durante o reality – não temos dúvida!

Mas a pergunta que não quer calar é: quem poderá ganhar o BBB 2022?

Não é uma pergunta fácil, não é mesmo? Mas a Astrologia pode nos dar indícios dos comportamentos de alguns jogadores e suas percepções diante das situações que podem levá-los até a final.

Por isso, elencamos aqui e contamos para você os signos mais inteligentes do Zodíaco que estão na casa. Confira!

Os 3 signos que podem ganhar o BBB 2022

Aquário

Aquário pensa fora da caixa. Não há na galáxia um signo mais inventivo e visionário do que ele. Dizem que os aquarianos têm excesso de futuro na cabeça – e é verdade, eles conseguem enxergar lá na frente. Possuem um radar interno poderoso, que indica a hora certa de mostrar as cartas do jogo.

Jogadores de Aquário do BBB 22: Vyni e Eliezer

Sagitário

Otimismo, autoconfiança, lealdade, energia e generosidade são algumas das virtudes de Sagitário. Esse signo é o talismã do Zodíaco: a sorte segue os passos dos sagitarianos como uma sombra, assim como a sinceridade. Devemos lembrar também que a contar pela última vencedora do programa , Juliette Freire, sagitariana nata, a sorte pode permanecer por esse signo.

Jogadores de Sagitário do BBB: Brunna e Jessilane

Capricórnio

A obstinação é uma palavra que define o jeito de Capricórnio. Porque não há, no mundo, um obstáculo que derrube a tenacidade, a perseverança e a vontade de vencer dos capricornianos. Eles sabem onde pisam, têm noção exata do que desejam alcançar.

Jogadora de Capricórnio do BBB: Natália

