Leonardo Ferreira Os 3 signos que mais valorizam a amizade

Alguns signos possuem facilidade em fazer novas amizades, seja por conta do seu charme e inteligência, um bom papo já é suficiente para conseguirem conquistar todos à sua volta. Porém, ter essa desenvoltura em fazer novas amizades não significa ter um sentimento verdadeiro e duradouro com os novos colegas. É importante sabermos essa diferença.

Em contrapartida, há outros signos que têm dificuldade em fazer novos amigos, uma das razões pode ser por possuírem um lado mais reservado e sério – o que dificulta a aproximação das pessoas. Mas, quando gostam de alguém e se sentem protegidos, eles fazem de tudo para estarem ao lado dos seus parceiros para apoiá-los nos momentos tristes e felizes da vida.

É nesse sentido que separamos os 3 signos que mais valorizam a amizade. Eles podem parecer chatos no início da amizade, mas no fundo são ótimos companheiros. Confira!

Os 3 signos que mais valorizam a amizade

Capricórnio

Conseguir a amizade dos capricornianos não é uma tarefa fácil. Eles costumam selecionar com cuidado as pessoas que irão fazer parte da sua intimidade, pois querem amizades que possam lhe trazer ensinamentos e novas experiências. É comum nativos deste signo fazerem amizade com pessoas mais velhas, viu?

Além disso, capricórnio demonstra muita lealdade e companheirismo sem igual com os seus amigos, seja nos momentos de alegria ou de tristeza. Caso eles se abram para falarem de seus medos e defeitos, pode ter certeza que você é mega especial para eles.

Libra

A amizade de Libra é um presente: eles possuem um jeito todo especial para lidar com os seus amigos, pois conhecem os desejos, as expectativas e as fragilidades de cada um. É aquele amigo que sempre terá uma palavra de consolo nos momentos difíceis.

Pessoas de Libras são ótimas companheiras e amam estar com os amigos, principalmente em festas; não recusam um convite de jeito nenhum. Os librianos são os conselheiros do rolê e, por serem imparciais, orientam os seus amigos com bastante sabedoria.

Escorpião

Os escorpianos são reservados e não se aproximam de qualquer um. Por isso, é comum nativos de Escorpião terem vários colegas e conhecidos, mas poucos amigos na categoria vip. Apesar de possuírem características de uma personalidade mais fechada, basta um pouco de convívio para que revelem suas belas qualidades.

Se eles fazem questão da sua presença, meus parabéns, você acaba de passar no vestibular de amizade desse signo! Os escorpianos são extremamente leais e são capazes de ajudar sem medir esforços os seus verdadeiros amigos.

Fonte: O Livro Definitivo dos Signos

