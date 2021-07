Leonardo Ferreira Os 3 signos mais calientes do Zodíaco

O Dia Mundial do Orgasmo é comemorado no dia 31 de julho e foi instituído tanto para aumentar as vendas dos produtos eróticos quanto para incitar o debate sobre o ápice do prazer. Os signos possuem características peculiares que influenciam nas suas personalidades e com o sexo não poderia ser diferente.

Alguns signos preferem ter uma forte ligação emocional para se envolverem com alguém, outros já são tranquilos e gostam de curtir cada etapa da transa na hora H. Porém, há aqueles que são considerados mais fogosos no jogo do prazer, pois possuem muita energia, criatividade e sensualidade nos momentos íntimos.

Por isso, em celebração ao Dia do Orgasmo, selecionamos os 3 signos mais calientes do Zodíaco. Eles têm muita lenha para queimar e podem fazer o parceiro/a parceira delirar de satisfação na hora H!

Os 3 signos mais calientes do Zodíaco

Escorpião

Sexo é tudo para os escorpianos! Os que pertencem a esse signo possuem uma fonte inesgotável de energia e nem precisam estar apaixonados para transar. Se há intimidade com a pessoa, ótimo, assim eles dão asas aos desejos e intensificam o prazer.Gostam de fantasias com o uso de algemas e óleos, carinhos provocantes e lugares proibidos.

Leão

Os leoninos são verdadeiros vulcões em erupção quando o assunto é o rala e rola. Criativos e até um pouco exibicionistas na cama, não perdem uma oportunidade de explorar as suas fantasias sexuais. Gostam de usar acessórios eróticos e roupas sedutoras, mas o importante para eles é que o parceiro(a) tenha muita disposição, pois Leão nunca deixa a peteca cair.

Touro

Mesmo possuindo uma natureza mais prática e realista, os taurinos não ficam fora do ranking e adoram uma boa transa. Eles são muito sensuais e gostam de ir com calma na hora do sexo, saboreando o antes, o durante e o depois. Com isso, sabem dominar a cena como ninguém e são mestres nas preliminares, proporcionando prazer total.

Fonte : O Livro Definitivo dos Signos

