Orunmilá-Ifá: conheça a Divindade Suprema que sabe todos os segredos

Quando estamos diante de uma situação conflitante onde há perdas recorrentes, dificuldades e problemas, sejam eles por ordem material, emocional, familiar ou espiritual, é comum para o ser humano ficar se questionando sobre o que está ocorrendo na sua vida… “O que realmente está acontecendo comigo?”

O que é isso? Praga, azar, demanda, maldição, inveja, olho gordo? Mas a resposta interna não vem. Nesse momento sua cabeça “Orí”, ou seja, a sua intuição, pensa: “preciso de ajuda para parar com esse sofrimento”.

Venho falar para vocês, caros leitores, sobre Orunmilá-Ifá, a Divindade Suprema conhecedora de todos os segredos e destinos da vida do ser humano, o Orixá da Sabedoria. Nele está contidas todas as respostas do seu destino.

Orunmilá é uma Divindade milenar que tem seu culto estabelecido na cultura africana há mais de 10 mil anos. O Ifá é a divindade conselheira e detentora de toda sabedoria que nos ajuda a tomar decisões mais assertivas, para que possamos investir nos caminhos mais favoráveis.

Essa Divindade nos responde através de um sistema Divinatório chamado merindilogum, ou erindilogun, popularizado com o nome de “Jogo de Búzios”. É um oráculo milenar, reconhecido pelo Unesco como patrimônio imaterial da humanidade. O Jogo é praticado há mais de 6 mil anos, regido por Orunimilá-Ifá, Divindade suprema da sabedoria.

O templo vivo de Ifá são seus Sacerdotes e sua sabedoria está no Orí. Eledumare criou o Ifá para que ao consultá-lo, o sacerdote receba as prescrições e as orientações para que o consulente tenha as respostas preciosas a fim de cumprir e vivenciar seus destinos aqui na Terra.

Todos nós nascemos para sermos pessoas felizes e realizadas; esta é nossa busca diária e nosso propósito de vida e nada deve impedir que essa felicidade chegue em nossas vidas.

A Divindade Orunmilá/Ifá através do “Jogo de Búzios” vai indicar a origem do seu “problema”, como solucioná-lo e que caminho seguir dali para frente.

Fazendo uma analogia bem simplificada é algo similar a uma consulta médica: se você está doente, fala seus sintomas, o médico faz uma análise da sua situação, às vezes precisa de um estudo mais profundo (pede exames) e no final te dá uma receita com um tratamento a ser seguido para a sua recuperação. Você segue à risca esse tratamento ou não, fica a seu critério.

A diferença é que a divindade Orumilá-Ifá é a conhecedora de todos os segredos, Ela tudo sabe e tudo vê, e a você será revelada questões espirituais ancestrais que estão impedindo sua prosperidade financeira, amorosa e espiritual.

Assim como ir ao médico, qualquer pessoa pode se consultar com Ifá, não tem nenhuma limitação em relação a crenças, credos e religião. A sabedoria suprema de Orunmilá-Ifá está aberta a todos que quiserem sua melhora física e espiritual.

Seja feliz! E se isso não está acontecendo na sua vida, consulte Orumilá-Ifá.

Axé, um beijo no seu coração!

Texto: Mãe Monica Berezutchi, Yalorixá OSÙNTÒKÉ, Iniciada em Orumilá-Ifá.

Instagram: @maemonicaberezutchi

