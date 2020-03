Orquestra Sinfônica do Espírito Santo apresenta Mendelssohn e Tchaikovsky em próximos concertos

A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) fará mais duas apresentações sob a regência do maestro adjunto Leonardo David dentro das séries Quarta e Quinta Clássicas. As apresentações acontecem nas próximas quarta-feira (11) e quinta-feira (12), às 20h, no Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória).

Os ingressos custam R$10 (inteira) e R$5 (meia) e podem ser adquiridos com antecedência (ou pouco antes das apresentações) na bilheteria do teatro.

Abrindo a noite, vamos apresentar a célebre obra “Concerto para Violino e Orquestra, em Mi Menor”, do alemão Felix Mendelssohn. Trata-se de uma das maiores obras orquestrais do compositor, sendo uma das obras mais tocadas do repertório violinístico.

Na sequência, do compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovsky (1840-1893), será apresentada a Sinfonia n.º 1, escrita entre 1866 e 1874. A obra de grandes dimensões tem o subtítulo de “Sonhos de Inverno” dado pelo próprio compositor. Além do subtítulo, Tchaikovsky deu nome aos dois primeiros movimentos: “Sonhos de uma viagem de inverno” e “Terra sombria, terra de bruma”, este último trazendo um belo tema tocado pelo oboé. É uma obra que evidencia temperamento típico da música russa, seja pelos seus temas de sabor folclórico seja pelo brilhante colorido orquestral.

O solista da noite

O solista convidado, Diego Adinolfi Vieira, atualmente integra o naipe de primeiros violinos da Oses e foi vencedor do prêmio Prêmio Ernâni de Almeida Machado, da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo. Ele iniciou seus estudos de violino aos 7 anos de idade, com o próprio pai. Em 2007 ingressou no Instituto Pão de Açúcar, onde teve a oportunidade de participar de turnês com a orquestra, tendo se apresentado em diversos países, como Argentina (2009), Estados Unidos (2010) e Itália (2011), além de ter participado do Encontro Juvenil realizado em Foz do Iguaçu. Posteriormente, ganhou uma bolsa de estudos para estudar durante dois meses no prestigioso Berklee College of Music, em Boston, nos EUA. Estudou também, temporariamente, na Faculdade Santa Marcelina. Atualmente cursa licenciatura em música na Universidade Metropolitana de Santos e especializa-se no instrumento sob a orientação dos professores Cláudio Cruz e Gabriela Queiroz.

Já participou de diversas masterclasses com professores como Carmelo de Los Santos, John Thorne (professor e diretor da Royal Academy of Music) e Ágata Szymczewska, dentre outros. Como violinista de orquestra, sua experiência inclui um concerto com a Orquestra Experimental de Repertório, além de ter sido Spalla da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo. Atualmente, além da Oses, Diego Adinolfi Vieira integra também a Orquestra Camerata SESI.

Serviço:

Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses)

Quando: 11 e 12/03

Horário: 20h

Local: Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428 – Centro, Vitória – ES

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$5 (meia) disponíveis com antecedência na bilheteria do teatro (ou pouco antes das apresentações) Telefone: (27) 3232-4750

Programa:

Mendelssohn – Concerto para violino e orquestra em mi menor, Op. 64.

Tchaikovsky – Sinfonia n.º 1, em sol menor “Sonhos de inverno”, Op. 13

Solista: Diego Adinolfi Vieira, violino

Regência: Maestro Leonardo David

