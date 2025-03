Orquestra da Quebrada recebe artistas renomados do hip hop em concerto inédito

O novo lote de ingressos para o concerto “Orquestra da Quebrada Convida Dudu MC, Budah, MC Noventa e Barol Beats” será disponibilizado para venda ao público na próxima segunda-feira (24), no valor promocional de R$ 15,00 (inteira) e R$ 7,50 (meia). As entradas podem ser adquiridas pelo site Le Billet e na bilheteria do Teatro Universitário, no campus de Goiabeiras, Vitória, de terça a sexta, das 14h às 19h.

Um dos encontros musicais mais aguardados do ano, a apresentação vai acontecer na sexta-feira (28), às 19h45, no Teatro Universitário. No palco, a Orquestra da Quebrada e convidados vão brindar o público com o que há de mais original na música contemporânea, a partir da junção da formação sinfônica com estilos urbanos.

O concerto conta com o patrocínio da ES Gás, apoio cultural do Instituto Energisa e da Malloca Streetwear, apoio institucional da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e realização da Tonobooks e Instituto Cultura Viva, por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria da Cultura (Secult).

Composta por jovens músicos de diversos bairros da Grande Vitória, a Orquestra da Quebrada tem idealização e regência do maestro Eduardo Lucas, considerado um dos principais nomes da música instrumental do Estado.

O repertório do show fará uma mescla da música orquestral, com batidas de hip hop, DJ e canções autorais do repertório dos convidados, a exemplo de “Púrpura” e “Licor”, de Budah; e “Pra se Entorpecer” e “Monstro”, de Dudu MC. A apresentação do concerto ficará por conta do MC Noventa, um dos principais nomes nacionais da rima.

Batidas urbanas

Com vasta experiência em regência de orquestras e bandas sinfônicas, o maestro Eduardo Lucas vislumbra, por meio desse espetáculo, promover a união entre a música de orquestra e a potência criativa produzida pela juventude periférica. “Atualmente, a juventude se conecta à música a partir de diferentes ritmos e junções sonoras. Esse concerto da Orquestra da Quebrada busca unir e potencializar a música de orquestra com a batida urbana do beat, do rap, do hip hop. Além disso, esses jovens músicos têm uma força incrível para recriar sons e unir as pessoas”, afirma o maestro.

Inclusão social

A Orquestra da Quebrada é composta por 15 músicos e instrumentos como violinos, violas, oboé, clarinete, violoncelo, contrabaixo, tuba, trompete, trombone e saxofone, entre outros. O grupo reúne jovens da periferia do Espírito Santo em intercâmbio com outros Estados. O projeto é gerido pelo Instituto Cultura Viva e, em suas apresentações, busca integrar elementos da música urbana com o universo orquestral. Já se apresentou ao lado de Só Pra Contrariar e Silva, entre outros artistas.

“A Orquestra da Quebrada traz em seu DNA a proposta de construir pontes musicais que contemplem a sofisticação do formato da orquestra com a modernidade da linguagem das ruas. Por esse motivo, este concerto será uma oportunidade única para o público do Espírito Santo apreciar grandes artistas do hip hop atual dividindo o palco com uma orquestra essencialmente jovem”, comenta o maestro Eduardo Lucas.

SOBRE O MAESTRO EDUARDO LUCAS

Oriundo da periferia da Grande Vitória, Eduardo Lucas é um dos novos regentes de destaque no Espírito Santo. Mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e doutorando pela UniRio, é membro do corpo docente da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e desenvolve projetos voltados à inclusão sociocultural por meio da prática musical coletiva. Além de reger a Orquestra da Quebrada, é regente da Orquestra Jovem Capixaba.

SOBRE A BUDAH

Budah é uma das artistas mais conceituadas da nova safra da música urbana brasileira, já tendo firmado parceria com nomes como Djonga, Cynthia Luz, MC Cabelinho, entre outros. Suas canções alcançam milhões de plays.

SOBRE DUDU MC

Com quase um bilhão de streams nas plataformas de música, e quase dois milhões de ouvintes mensais, Dudu é um dos principais nomes do hip hop nacional. Atualmente, tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. Capixaba de Vitória, Dudu começou nas batalhas de rima aos 10 anos. Em 2018, iniciou sua trajetória musical com o single “Patrocínio”. É um dos nomes que já integraram o projeto “Poesia Acústica”. Entre suas músicas de maior sucesso, destacam-se “Monstro”, “WTF” e “De Manhã”, que alcançaram milhões de streams.

SOBRE MC NOVENTA

MC Noventa é um dos principais nomes da cena da música urbana do Brasil. Com milhares de seguidores nas redes sociais, é vencedor de inúmeras batalhas de rima, sendo aclamado pelo seu estilo único.

SOBRE O DJ BAROL BEATS

O DJ Barol Beats é capixaba e um dos destaques da cena eletrônica no Espírito Santo. Morador do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, ele se destaca nas redes sociais com suas criações que mesclam baterias eletrônicas, samplers e grooves.

Serviço:

“Orquestra da Quebrada Convida Dudu MC, Budah, MC Noventa e Barol Beats”

Regência: Eduardo Lucas

Quando: 28/03 (sexta-feira)

Horário: 19h45

Local: Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) – Av. Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras, Vitória (ES)

Ingressos: R$ 15,00 (inteira) e R$ 7,50 (meia-entrada), à venda no site Le Billet – e na bilheteria do Teatro da Ufes, de terça a sexta, das 14h às 19h

Classificação: 16 anos

Informações: www.instagram.com/orquestradaquebrada

