Orixás famosos: conheça cada um deles

Você sabia que cada Orixá tem afinidade com uma área diferente da vida aqui na Terra? Tem os mais indicados para cuidar do coração ou olhar pelas famílias; os que ajudam a abrir seus caminhos, os que dão uma mão na hora de seduzir alguém… Enfim, essas entidades africanas estão ao nosso lado, prontos para nos ajudar na luta do dia a dia. Tudo o que você precisa fazer é ou uma oferenda ou um pedido, sempre com muita fé.

Conheça os Orixás

Exu é ligado à comunicação e à sexualidade. Peça por sua ajuda em diálogos, entrevistas e quando for seduzir alguém.

Cores: vermelho e preto.

vermelho e preto. Dia: segunda- feira.

segunda- feira. Essência: patchouli, que acelera a sexualidade e a sensualidade.

patchouli, que acelera a sexualidade e a sensualidade. Oferenda: farofa de dendê com bife acebolado.

farofa de dendê com bife acebolado. Talismã: tridente.

Ogum é o senhor das guerras e estradas. Chame-o para ajudar nas lutas do dia a dia e abrir seus caminhos.

Cores: azul-marinho, branco e verde.

azul-marinho, branco e verde. Dia: terça-feira.

terça-feira. Oferenda: inhame assado, regado com mel de abelha.

inhame assado, regado com mel de abelha. Essência: canela, estimulante que dá determinação.

canela, estimulante que dá determinação. Talismã: espada.

Oxóssi é o Orixá da fartura. Com o auxílio dele, nunca faltará comida na mesa.

Cor : azul-turquesa.

: azul-turquesa. Dia: quinta-feira.

quinta-feira. Essência: madeira, pois ativa a sorte.

madeira, pois ativa a sorte. Oferenda: milho vermelho com lascas de coco.

milho vermelho com lascas de coco. Talismã: arco e flecha.

Ossaim é o dono de todas as folhas e conhecedor do poder de cura de cada uma. Protege a saúde das pessoas e contribui para que os remédios sejam eficientes.

Cores : verde e branco.

: verde e branco. Dia: quinta-feira.

quinta-feira. Essência: eucalipto, erva protetora contra magias e negatividades.

eucalipto, erva protetora contra magias e negatividades. Oferenda : amendoim torrado com fumo de rolo.

: amendoim torrado com fumo de rolo. Talismã: cachimbo.

Oxumaré é o orixá do movimento e da riqueza. Conte com ele para abençoar e movimentar o seu dinheiro.

Cores: verde e amarelo.

verde e amarelo. Dia: segunda-feira, junto com seu irmão Omulu e sua mãe Nanã.

segunda-feira, junto com seu irmão Omulu e sua mãe Nanã. Essência: girassol, que aumenta a atração e a sedução.

girassol, que aumenta a atração e a sedução. Oferenda: batata-doce.

batata-doce. Talismã: cobra.

Omulu ou Obaluaiê controlam todas as doenças, principalmente as contagiosas. Omulu e Obaluaiê são a mesma entidade, mas Omulu é o Obaluaiê velho.

Cores: preto, vermelho e branco.

preto, vermelho e branco. Dia: segunda-feira.

segunda-feira. Essência: cravo, porque protege contra males de saúde e acidentes.

cravo, porque protege contra males de saúde e acidentes. Oferenda: pipoca estourada na areia.

pipoca estourada na areia. Talismã: xaxará (cajado de palha).

Nanã , a senhora da sabedoria, ajuda a clarear a mente. É invocada na hora de prestar provas e concursos.

Cores: lilás e branco.

lilás e branco. Dia: segunda-feira.

segunda-feira. Essência : narciso, que ajuda a desenvolver a espiritualidade.

: narciso, que ajuda a desenvolver a espiritualidade. Oferenda: folha de taioba refogada no dendê.

folha de taioba refogada no dendê. Talismã: vassoura.

Iemanjá , a rainha do mar e grande mãe protetora da família, olha pela harmonia do lar.

Cores: azul, verde e branco.

azul, verde e branco. Dia: sábado.

sábado. Essência: jasmim, que traz bem-estar pessoal.

jasmim, que traz bem-estar pessoal. Oferenda: arroz com mel de abelha.

arroz com mel de abelha. Talismã: peixe.

Oxum é a dona da fertilidade e protetora das crianças e do amor. Peça auxílio a ela para engravidar ou cuidar do seu namoro ou casamento.

Cores: branco e amarelo-ouro.

branco e amarelo-ouro. Dia: sábado.

sábado. Essência: colônia, pois estimula o amor e o carinho.

colônia, pois estimula o amor e o carinho. Oferenda : feijão fradinho com ovos cozidos.

: feijão fradinho com ovos cozidos. Talismã: espelho.

Iansã é a rainha dos ventos, tempestades e senhora das paixões. Oriente-se por ela para tomar decisões importantes e controlar suas paixões.

Cores: vermelho e branco.

vermelho e branco. Dia: quarta-feira.

quarta-feira. Essência: maçã, atrai vivacidade e dinamismo.

maçã, atrai vivacidade e dinamismo. Oferenda : acarajé.

: acarajé. Talismã: adaga.

Ibejis , Orixás protetores dos gêmeos. No Brasil, são cultuados como divindade das crianças. Invoque essas entidades para ajudar na criação e proteção infantil.

Cores: multicores.

multicores. Dia: domingo.

domingo. Essência: maçã-verde, que proporciona estímulo.

maçã-verde, que proporciona estímulo. Oferenda: caruru (quiabo cortado em miúdos com camarão e cebola no dendê).

caruru (quiabo cortado em miúdos com camarão e cebola no dendê). Talismã: casal de crianças.

Oxalá é o senhor da criação e das regras morais, representando a vida e a pureza ética. Chame esse Orixá quando precisar trabalhar com moralidade e equilíbrio.

Cor: Branco.

Branco. Dia: sexta-feira.

sexta-feira. Essência: lírio, traz felicidade, harmonia e equilíbrio.

lírio, traz felicidade, harmonia e equilíbrio. Oferenda: canjica cozida regada com mel.

canjica cozida regada com mel. Talismã: cajado com uma pomba.

Xangô , Orixá rei, senhor do trovão e da justiça. Conte com sua ajuda em assuntos relacionados à administração de negócios e causas judiciais.

Cores: vermelho e branco.

vermelho e branco. Dia: quarta-feira.

quarta-feira. Essência: absinto, porque ativa o poder, a liderança e a sedução.

absinto, porque ativa o poder, a liderança e a sedução. Oferenda: quiabo com camarão no dendê.

quiabo com camarão no dendê. Talismã: machado de duas lâminas.

