Orgasmo e menstruação: saiba como funciona a libido durante o ciclo

Embora o debate sobre sexualidade esteja ganhando cada vez mais voz dentro e fora da internet, a pauta sobre ter relações sexuais durante a menstruação ainda é vista como um tabu para muitas pessoas. No entanto, apesar de ser pouco falado, talvez você já tenha sentido, sim, a sua libido aumentar durante aqueles dias do mês. Pois saiba que isso é natural e super comum entre as mulheres!

Segundo Mariana Betioli, obstetriz e fundadora da marca Inciclo, cerca de “85% das mulheres relatam um aumento da libido durante essa fase do mês, contudo, 49% acabam se privando de ter relações sexuais, mesmo sentindo vontade”.

A obstetriz também pontua que o aumento de desejo sexual acontece em duas fases do ciclo: nos dias que antecedem a ovulação e também durante a menstruação. “Os hormônios estrogênio e testosterona estão baixos no dia em que a menstruação começa, mas voltam a crescer por volta do terceiro dia. Por isso, a libido fica mais forte nesse período”, destaca.

Ademais, poucos sabem, mas ao longo do ciclo, o clitóris fica mais sensível aos estímulos e os hormônios sexuais ficam nas alturas, o que facilita o orgasmo e oferece mais possibilidades de prazer sexual. Ou seja: não há problema algum em ter relações durante a menstruação.

Segundo Betioli, o orgasmo, inclusive, oferece outras vantagens que vão muito além do prazer: ele consegue aliviar até mesmo as cólicas menstruais. “A cólica acontece quando o útero se contrai para expelir o sangue menstrual e, curiosamente, durante o orgasmo o útero também se contrai, mas depois relaxa totalmente. O que faz melhorar a cólica é esse efeito relaxante e analgésico do orgasmo somado ao aumento de fluxo sanguíneo na região pélvica e a liberação de hormônios de prazer”, aponta.

Mas e o sangue?

Um motivo de preocupação das mulheres no que diz respeito ao sexo na menstruação é o próprio sangue. Muitas não transam durante o período menstrual pelo receio de manchar o lençol, ou até mesmo pelo fato de não se sentirem à vontade com o parceiro ou parceira.

Desse modo, invista em toalhas ou então opte por curtir o banho a dois! Uma outra alternativa eficiente para evitar a bagunça é utilizar o chamada disco menstrual. Produto de uso interno feito de silicone hipoalergênico, ele fica posicionado em volta do colo do útero. Por isso, ao mesmo tempo que coleta o sangue, deixa o canal vaginal livre para penetração.

Segundo a fundadora da Inciclo, nada muda em relação à lubrificação vaginal, já que as glândulas responsáveis pela lubrificação ficam logo na entrada do canal. “O disco menstrual fica no fundo da vagina e não vaza durante o sexo. Nem a mulher e nem a pessoa com quem ela está se relacionando vão sentir que ela está usando”, observa.

É importante lembrar ainda que mesmo nos momentos de prazer, é sempre essencial tomar medidas de proteção. Assim, uso da camisinha é fundamental para evitar não só uma gravidez inesperada, mas também o risco de contrair infecções sexualmente transmissíveis (IST).

“As chances são menores [de gravidez], mas ainda assim é possível engravidar durante a menstruação. Se você tiver um ciclo menstrual curto, a possibilidade de engravidar aumenta. Além disso, os espermatozoides podem permanecer vivos no corpo da mulher por até cinco dias. Portanto, se o ciclo é menor e a ovulação ocorre poucos dias após menstruar, há uma chance de liberar um óvulo enquanto os espermatozoides ainda estiverem vivos”, acrescenta Betioli.

Por fim, se você tem vontade de experimentar o sexo durante a menstruação, mas não sabe se a outra pessoa toparia ou não, vale uma conversa sincera! E lembre-se: tudo bem não querer transar menstruada, e tudo bem não querer transar com alguém que está menstruando.

Fonte: Mariana Betioli, obstetriz e fundadora da Inciclo.