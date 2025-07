Órgãos de segurança pública e ambientais se reúnem para alinhar ações de preservação do litoral capixaba 

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), promoveu, nesta quinta-feira (10), uma reunião estratégica com representantes de diversos órgãos ambientais e de segurança pública. O encontro teve como objetivos alinhar diretrizes e estabelecer um plano integrado de ações voltadas à preservação da costa capixaba, com foco especial no combate à pesca ilegal e a outras práticas predatórias.

A reunião é parte do desdobramento de operações recentes, como a realizada no último dia 02, na foz do Rio Jucu, em Vila Velha, que teve como alvo a pesca irregular na região da Barra do Jucu.

Estiveram presentes representantes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, do Núcleo de Polícia Marítima (Nepom) da Polícia Federal, Capitania dos Portos da Marinha do Brasil, Inspetoria Ambiental da Guarda Municipal de Vila Velha, Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Vila Velha, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

Durante a reunião, o Instituto Jorge Lemos Zucharatto de Desenvolvimento, Inovação e Preservação Ambiental de Rios, Mares, Meio Terrestre e Agronomia (Instituto ZUC) realizou uma apresentação sobre o avanço do Coral-Sol — uma espécie invasora originária do Oceano Pacífico que tem se espalhado pelo litoral do Espírito Santo. “O coral, que não tem predadores naturais na região, compromete gravemente a biodiversidade local ao eliminar a fauna marinha ao seu redor”, explicou o titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), delegado Marcelo Nolasco.

A reunião foi marcada pela troca de experiências entre os órgãos e pela definição de ações conjuntas futuras. “Futuramente será realizada uma operação integrada. Além disso, cada órgão se comprometeu a desenvolver, dentro de sua competência, medidas de fiscalização e educação ambiental, fortalecendo a atuação em rede”, detalhou Nolasco.

“As ações de fiscalização ambiental seguirão firmes em todo o Espírito Santo, inclusive na área marítima. Nosso objetivo é fortalecer o trabalho integrado entre as instituições e oferecer uma resposta cada vez mais eficaz à sociedade no combate aos crimes ambientais”, destacou o delegado Marcelo Nolasco.



Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES