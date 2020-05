Organização britânica lança chamada para pesquisas de respostas rápidas contra Covid-19

.

Pesquisadores brasileiros têm uma oportunidade de colaborar com cientistas britânicos para desenvolver respostas rápidas ao enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Trata-se da chamada pública lançada por uma organização não governamental, com recursos públicos do Reino Unido, e que, no Brasil, conta com a parceria do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap).

A instituição britânica UK Research and Innovation (UKRI), divulgou a Chamada de Pesquisa para Respostas Rápidas à Covid-19, financiada pelo Global ChallengesResearchFund (GCRF) e do Newton Fund.

Os interessados podem submeter propostas em parceria com pesquisadores britânicos para projetos de até 18 meses de duração, com até 100% dos custos, de ambas as partes, financiados pelo UKRI.

Esses fundos abordam os desafios globais, por meio de pesquisa disciplinar e interdisciplinar. Por fortalecerem a capacidade de pesquisa e inovação tanto no Reino Unido quanto nos países em desenvolvimento, os fundos fornecem uma resposta ágil a emergências onde há uma necessidade urgente de pesquisa.

UKRI apoia pesquisas para respostas rápidas à Covid-19

A chamada é direcionada a projetos de curto prazo, que abordem e mitiguem os impactos à saúde, além desociais, econômicos, culturais e ambientais da pandemia de Covid-19 em países de baixa e média renda.

Não há orçamento definido para a chamada. A UKRI está empenhada em financiar pesquisas de qualquer escala, que possam gerar impactos positivos, e que sejam compatíveis com a duração do projeto e das atividades previstas.

Em razão da urgência causada pela pandemia, o início do projeto está previsto para acontecer em até quatro semanas após a divulgação do resultado das pesquisas aprovadas.

